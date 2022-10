Morila na neonatalnem oddelku, vsi otroci so umrli

Umorila naj bi jih sedem, še deset jih je poskusila spraviti na oni svet: medicinska sestra iz pekla, kot otoški mediji opisujejo Lucy Letby, se na sodišču brani kot nedolžna, a dokazov proti njej ne manjka, je prepričano tožilstvo, ki si želi 32-letno zdravstveno delavko spraviti za zapahe in daleč od nedolžnih žrtev.

Najprej je o starših poizvedovala na družabnih omrežjih.

Grozljiva zgodba prihaja iz bolnišnice v Manchestru, Countess of Chester, kjer se je v letih 2015 in 2016 opazno povečalo število smrti na neonatalnem oddelku, zaradi občutnega porasta pa je bolnišnica uvedla preiskavo, ki je pokazala, da otroke nekdo zastruplja. Izkazalo se je, da so nedonošenčki umirali oziroma se je povečalo število zapletov v izmenah, v katerih je delala Letbyjeva; nekaterim, kot rečeno, ni bilo pomoči, nekateri pa so si nenadoma opomogli, brez ponovnega poslabšanja stanja. Da nekdo otroke namerno zastruplja, je postalo jasno, Letbyjeva, medicinska sestra, izurjena za delo na neonatalni intenzivni negi, pa je bila edina, ki je bila na delovnem mestu tako rekoč vsakokrat, ko se je zgodila nepojasnjena smrt katerega od otrok ali pa je kateri od njih nenadoma zbolel. Svojim žrtvam je največkrat vbrizgala inzulin, nekaterim pa zrak ali pa jih nahranila s preveliko količino mleka, pojasnjuje tožilstvo.

Veljala je za vrhunsko izurjeno medicinsko sestro za delo z najranljivejšimi. FOTO: Pixelistanbul/Getty Images

Njena najmlajša žrtev, deček, je bil star komaj 24 ur, ko ga je pokončala, dan pozneje pa je poskusila umoriti še njegovo sestrico dvojčico. Tožilstvo ugotavlja, da je Letbyjeva žrtve izbirala načrtno, preiskava je namreč pokazala, da si je najprej ogledala otrokove starše prek družabnega omrežja in se na podlagi ugotovitev odločila, ali novorojenčka umoriti ali ne. Po katerih merilih se je ravnala, še ni jasno, sojenje pa bo trajalo predvidoma pol leta.