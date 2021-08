Moril, ker je bil devičnik

Žrtve naj bi bili njegovi sorodniki

Da strelski napad nima terorističnega ozadja, je policija sporočila takoj po tragični vesti: v stanovanjski soseski v angleškem Plymouthu je 23-letni moški ubil pet ljudi, dva moška, dve ženski in komaj petletno deklico, potem pa sodil še sebi, vzrok pa naj bi bilo njegovo nezadovoljstvo s samim seboj.Kot poročajo britanski mediji, je bil okrutni morilec, menda obseden bodibilder, skrajno razočaran v življenju, saj naj bi bil še vedno devičnik; nobena me noče, ker sem grd in debel, naj bi pogosto tožil znancem in prek youtuba, ko mu je prekipelo in nezadovoljstva ni mogel več brzdati, pa je sklenil za krivico obračunati s svetom. Zgodilo se je v četrtkovih popoldanskih urah v stanovanjski soseski blizu pristanišča, kjer so našli pet žrtev, nedaleč stran pa morilčevo truplo. Ena od ustreljenih žensk je bila ob prihodu reševalcev še živa, a je umrla v bolnišnici, ranjenih pa menda ni bilo.Po zadnjih podatkih naj bi bili vsi umorjeni Davisonovi sorodniki; morilec je najprej z nogo sesul vrata stanovanjske hiše in vkorakal v notranjost, tam naj bi ustrelil žensko in njeno petletno hčer. Zatem se je namenil proti bližnjemu parku, kjer je streljal vsevprek, ubil je še tri ljudi, menda so prav tako njegovi sorodniki. Drugi mimoidoči so se k sreči kroglam ognili, čez nekaj časa pa si je strelec sodil še sam. Policija je ogradila širše območje, prebivalcem zabičala, naj ne zapuščajo domov, in iskala še drugega morebitnega napadalca, a se je kmalu potrdilo, da je moril Davison sam in da njegovi vzgibi niso bili teroristične narave. Njegove objave na družabnih omrežjih in youtubu so razkrile, da je velik podpornik množičnih morilcev v ZDA, v posnetkih pa je največkrat bentil zaradi krivičnega sveta, zaradi katerega da je potisnjen na rob, osamljen in še vedno devičnik. Opeval je tudi polavtomatsko orožje in nasilne videoigrice, poročajo britanski mediji; kakšno orožje je uporabil in kako se je do njega sploh dokopal glede na strogo zakonodajo, še ni znano, prav tako ni jasno, ali je policija z Davisonom že imela opravka.Strelski napadi so na Otoku zelo redki, nazadnje je tako moril taksistleta 2010 v Cumbrii, ubil je 12 ljudi in jih še 11 ranil.