Morali bi ga pokopati, a so ga skoraj upepelili

Kot da že izguba bližnjega ne bi bila težko dojemljiva in pretresljiva, so soli na rano natresli še uslužbenci pokopališča v avstrijskem Fulpmesu. Tam so žalujoči namesto stoletnice nič hudega sluteči pokopali 85-letnega pokojnika, ki pa bi ga morali upepeliti; a ko se je krsta znašla pred krematorijem, se je izkazalo, da v njej leži ženska, od katere so se poslovili že dva dni prej.

Napako, čeprav srhljivo, bi svojci ob ustreznem odzivu sčasoma morda celo preboleli, če se ne bi direktor pogrebnega zavoda odločil zadevo pomesti pod preprogo in jo preprosto zamolčati! K sreči pa ga vestni podrejeni niso upoštevali in napačno truplo, ki bi kmalu romalo med plamene, v zadnjem hipu zadržali. In poklicali policijo ter podali prijavo proti okrutnemu šefu, pristojni pa zdaj raziskujejo okoliščine. Direktor zavoda se menda zagovarja, da je upepelitev ustavil takoj, ko je odkril napako, a njegovi uslužbenci trdijo, da je vztrajal pri nadaljevanju postopka, prepričan, da bo zadeva, če pride do svojcev, pogubna za posel; napake nihče nikoli ne bi mogel odkriti, je bil menda prepričan.

K sreči so se oglasili vestni zaposleni.

Kako se je takšna grozljiva zmota lahko zgodila, ni jasno, domnevajo pa, da se je zapletlo že pri prevozu trupel, kjer je nekdo morda po pomoti odstranil oznake s krst. Pri podjetju z avstrijske Tirolske so se zdaj ovili v molk, vsi vpleteni zaposleni pa so trenutno na bolniškem dopustu in dogodka ne komentirajo. Šokirani svojci, ki seveda upajo, da bo policija zadevi prišla do dna in kaznovala odgovorne, so morali poskrbeti za dva nova obreda: 85-letnika so izkopali iz groba in zdaj čaka na upepelitev, truplo 100-letnice, ki je ušlo zubljem, pa so ob skromni slovesnosti tokrat zares pokopali.