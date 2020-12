Močno počilo na avtocesti, posledice so strašne (FOTO)

Grozljive posledice nesreče. FOTO: Facebook/Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Ponoči je močno počilo na avtocesti A2 iz smeri Krapine proti Zagrebu na Hrvaškem, zaradi katere je bila avtocesta na delu med odcepoma Zabok in Sveti Križ Začretje v obe smeri več ur zaprta.Nesreča se je zgodila okoli 3. ure, ko se je blizu bencinske črpalke prevrnil tovornjak, ki je bil na poti Gruškovju, v njegovo prikolico s ponjavo, vanj pa sta trčila dva avtomobila, poročajo hrvaški mediji. Dodajajo, da sta dve osebi iz tovornjaka lažje poškodovani, potniki v avtomobilih pa nja bi jo odnesli brez poškodb. Vsi vpleteni v nesrečo so državljani BiH.Fotografije nesreče kažejo, da so imeli vpleteni veliko srečo, da so jo odnesli s celo kožo.