Močan veter terjal tudi smrtno žrtev! Izstopil iz avtomobila, ko sta se podrli še dve drevesi

Neurje, ki je zajelo večji del severne Evrope ter s seboj prineslo obilne padavine in močan veter, je v petek terjalo novo smrtno žrtev. V Nemčiji je namreč po padcu drevesa na avtomobil umrla ena oseba. Pred tem pa so o dveh smrtnih žrtvah poročali tudi na Škotskem ter po eni v Angliji in Avstriji.

Oblasti prebivalce pozvale, naj do večera zapustijo svoje domove

V nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein so močni vetrovi ruvali drevesa, številne plaže pa so bile poplavljene. Ponekod je voda tudi dosegla pragove hiš. Na otoku Fehmarn je v petek popoldne eno od dreves padlo na avtomobil, pri čemer je umrla ena oseba.

V mestu Flensburg je bila gladina morja dva metra nad normalnim nivojem, kar za mesto predstavlja najvišjo raven vode v zadnjih sto letih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neurje je preglavice povzročalo tudi na Danskem, kjer je policija prebivalce in turiste pozvala, naj zapustijo območje okoli plaže Sandersvig. Tudi na otoku Mon so oblasti prebivalce pozvale, naj do večera zapustijo svoje domove. Brez elektrike je medtem v državi ostalo približno 200 gospodinjstev.

Letališče v Koebenhavnu je odpovedalo 101 od 750 poletov. Zaradi močnega vetra pa so preventivno odpovedali več trajektnih povezav med Nemčijo in Dansko.

Prizadeti sta bili tudi sosednji državi Švedska in Norveška. Na jugu Švedske je bil ohromljen železniški promet, ponekod pa je poplavljalo. Meteorologi opozarjajo na močne sunke vetra na jugu in jugozahodu države, odpovedanih pa je bilo več letov.

Smrtne žrtve

Na Škotskem je v četrtek umrla ženska, ki jo je ujela narasla reka, podobno je zaradi narasle vode umrl moški v Angliji. Tretja smrtna žrtev je bil 56-letni voznik, ki je umrl v nesreči na Škotskem, ko je na vozilo padlo drevo.

Britanski vremenoslovci so za območje vzhodne Škotske izdali rdeče opozorilo, ki bo v veljavi do večera. Za dele Anglije pa velja oranžno opozorilo.

V petek je bilo po vsej Angliji izdanih več kot 280 opozoril pred poplavami. Skoraj 13.000 gospodinjstev pa je bilo brez elektrike, od tega 10.000 v Angliji in 2800 na Škotskem, poroča britanski BBC.

Na avstrijskem Tirolskem so medtem zabeležili veter s hitrostjo do 200 kilometrov na uro. Tudi tu je več gospodinjstev začasno ostalo brez elektrike, gasilci so morali večkrat posredovati zaradi podrtega drevja.

Močan veter je terjal tudi smrtno žrtev. Na Tirolskem je umrl 86-letnik, ki je zaradi podrtega drevesa na gozdni cesti izstopil iz avtomobila, ko sta se podrli še dve drevesi, eno od teh ga je zadelo.