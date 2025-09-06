TRENJA PRI NOVI OGRAJI

Množični pretep na tržnici: leteli udarci, kričali pred otroki, padale grožnje s smrtjo (VIDEO)

Do pretepa je prišlo na delu tržnice, kjer so delavci nameščali zaščitne mreže proti pticam.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Sasa Miljevic/Pixsell/
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Sasa Miljevic/Pixsell/

N. P.
06.09.2025 ob 18:40
06.09.2025 ob 18:41
N. P.
06.09.2025 ob 18:40
06.09.2025 ob 18:41

Poslušajte

Čas branja: 2:44 min.

Na puljski mestni tržnici je v petek zvečer prišlo do prizora, ki so ga očividci opisali kot pravo grozljivko. Fizično se je spopadlo šest oseb, 27-letnik pa je utrpel hude telesne poškodbe. Kriminalisti dogodek preiskujejo, a že zdaj je jasno, da je šlo za brutalno nasilje pred očmi obiskovalcev – celo otrok.

Do pretepa je prišlo na delu tržnice, kjer so delavci, ki jih je angažiral Mestni urad Pulj, nameščali zaščitne mreže proti pticam. Ko so prišli do prostora, ki ga uporabljata dva gostinska lokala, so se začela nesoglasja. Najprej verbalna, nato pa je hitro sledilo fizično nasilje.

Očividci poročajo, da so leteli udarci v glavo, odmevali so kriki, uporabljali so celo orodje. Eden od vpletenih naj bi segel po pištoli za žeblje. »Videli smo človeka z močno otečenim očesom, delavce so pretepali po glavi, padale so tudi grožnje s smrtjo,« je povedal eden od prisotnih.

Šest poškodovanih, eden huje

Policija je potrdila, da je bil v incidentu huje poškodovan 27-letnik, pet drugih pa je utrpelo lažje poškodbe. Na kraj so prispeli reševalci, ki so poškodovane oskrbeli in jih prepeljali v puljsko bolnišnico. »Vsi so bili pri zavesti, šlo je za poškodbe glave, obraza in telesa. Ena oseba se je pritoževala zaradi poškodbe očesa,« je povedala Tatjana Čemerikić iz tamkajšnjega zavoda za nujno medicinsko pomoč.

Najbolj pretresljivo je, da so nasilju prisostvovali tudi najmlajši. »Otroci stari sedem in devet let so bili tam. Če nekdo izgubi nadzor celo pred lastnimi otroki, je to skrb vzbujajoče,« je dejal eden od ogorčenih najemnikov, ki so že dolgo opozarjali, da na tržnici pod površjem vre.

Vsi čakajo poteze oblasti

Direktor podjetja Pula usluge, Goran Pereša, je pojasnil, da dokler policija ne poda uradnih ugotovitev, incidenta ne more komentirati. Iz mesta Pulj pa so še pred dnevi sporočili, da so dela na zaščitni mreži skoraj končana, njihov namen pa je izboljšati higienske pogoje na tržnici. Ironično so bila prav ta dela povod za najhujši pretep v zadnjih letih.

Eden od najemnikov je za konec pripomnil: »Na tržnici že dolgo vlada občutek terorja. Opozarjali smo, a nihče ni ukrepal. Šele zdaj, ko je nekdo resno poškodovan, se bo morda kdo vprašal, kako naprej.«

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nasilje pretep incident napad tržnica Hrvaška policija Pulj poškodba

Priporočamo

Photo
Robert Golob in Tina Gaber Golob sta poročena. Znano, kdo bo nastopil na zabavi (V ŽIVO, FOTO IN VIDEO)
Te ganljive besede je Tina Gaber Golob danes namenila Robertu Golobu (VIDEO)
Urške Klakočar Zupančič danes ni bilo med svati, a vseeno je nosila posebno obleko (FOTO)
Golob presrečen stopil pred medije: »Jaz sem ponosen, da je Tina Gaber danes rekla da« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Photo
Robert Golob in Tina Gaber Golob sta poročena. Znano, kdo bo nastopil na zabavi (V ŽIVO, FOTO IN VIDEO)
Te ganljive besede je Tina Gaber Golob danes namenila Robertu Golobu (VIDEO)
Urške Klakočar Zupančič danes ni bilo med svati, a vseeno je nosila posebno obleko (FOTO)
Golob presrečen stopil pred medije: »Jaz sem ponosen, da je Tina Gaber danes rekla da« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.