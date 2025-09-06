Množični pretep na tržnici: leteli udarci, kričali pred otroki, padale grožnje s smrtjo (VIDEO)

Na puljski mestni tržnici je v petek zvečer prišlo do prizora, ki so ga očividci opisali kot pravo grozljivko. Fizično se je spopadlo šest oseb, 27-letnik pa je utrpel hude telesne poškodbe. Kriminalisti dogodek preiskujejo, a že zdaj je jasno, da je šlo za brutalno nasilje pred očmi obiskovalcev – celo otrok.

Do pretepa je prišlo na delu tržnice, kjer so delavci, ki jih je angažiral Mestni urad Pulj, nameščali zaščitne mreže proti pticam. Ko so prišli do prostora, ki ga uporabljata dva gostinska lokala, so se začela nesoglasja. Najprej verbalna, nato pa je hitro sledilo fizično nasilje.

Očividci poročajo, da so leteli udarci v glavo, odmevali so kriki, uporabljali so celo orodje. Eden od vpletenih naj bi segel po pištoli za žeblje. »Videli smo človeka z močno otečenim očesom, delavce so pretepali po glavi, padale so tudi grožnje s smrtjo,« je povedal eden od prisotnih.

Šest poškodovanih, eden huje

Policija je potrdila, da je bil v incidentu huje poškodovan 27-letnik, pet drugih pa je utrpelo lažje poškodbe. Na kraj so prispeli reševalci, ki so poškodovane oskrbeli in jih prepeljali v puljsko bolnišnico. »Vsi so bili pri zavesti, šlo je za poškodbe glave, obraza in telesa. Ena oseba se je pritoževala zaradi poškodbe očesa,« je povedala Tatjana Čemerikić iz tamkajšnjega zavoda za nujno medicinsko pomoč.

Najbolj pretresljivo je, da so nasilju prisostvovali tudi najmlajši. »Otroci stari sedem in devet let so bili tam. Če nekdo izgubi nadzor celo pred lastnimi otroki, je to skrb vzbujajoče,« je dejal eden od ogorčenih najemnikov, ki so že dolgo opozarjali, da na tržnici pod površjem vre.

Vsi čakajo poteze oblasti

Direktor podjetja Pula usluge, Goran Pereša, je pojasnil, da dokler policija ne poda uradnih ugotovitev, incidenta ne more komentirati. Iz mesta Pulj pa so še pred dnevi sporočili, da so dela na zaščitni mreži skoraj končana, njihov namen pa je izboljšati higienske pogoje na tržnici. Ironično so bila prav ta dela povod za najhujši pretep v zadnjih letih.

Eden od najemnikov je za konec pripomnil: »Na tržnici že dolgo vlada občutek terorja. Opozarjali smo, a nihče ni ukrepal. Šele zdaj, ko je nekdo resno poškodovan, se bo morda kdo vprašal, kako naprej.«