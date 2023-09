Mladoporočenca preživela poroko, na kateri je umrlo 113 ljudi, razkrito, kako sta se rešila: Sta v težkem stanju

V grozljivem požaru, ki je zajel poročno dvorano v mestu Qaraqosh na severu Iraka, je umrlo najmanj 113 ljudi, še 150 pa je bilo ranjenih. Izkazalo se je, da sta nevesta in ženin preživela tako, da sta pobegnila skozi kuhinjo, zdaj se zdravita v bližnji bolnišnici in se borita s psihološko težko situacijo, poroča Daily Mail.

Preživeli so povedali, da je bilo na poročnem slavju, ki je sledilo cerkvenemu obredu, na stotine ljudi. Približno uro po prihodu v dvorano je stropno dekoracijo osvetlil ognjemet, medtem ko sta mladoporočenca Haneen in Revan plesala. Da bi si rešili življenje, so tekli skozi kuhinjo in se komaj izognili smrti. Par naj bi bil na zdravljenju v bolnišnici v Erbilu, glavnem mestu iraškega Kurdistana. Ženinov oče je potrdil, da je par preživel požar, odgovoren za tragedijo pa je lastnika dvorane, ker ni bilo gasilnih aparatov in varnostnih ukrepov.

Kdo bo odgovarjal?

Nader Salm, 49-letni prevajalec iz Karakoša, je za CNN povedal, da je državljane bolj prizadela poročna tragedija kot napad ISIS-a. Eden od gostov je dodal, da se je poroka spremenila v pokopališče. Tisti, ki so preživeli pekel, so opisali grozo, ki so jo preživeli. Med mrtvimi je bil par s tremi otroki, od katerih je bil najmlajši star le 8 mesecev.

Vladni uradniki so napovedali aretacijo 14 ljudi v povezavi s požarom, ki je izbruhnil v torek zvečer. Med aretiranimi naj bi bili tudi lastniki dvorane, obljubljena je hitra preiskava, rezultati naj bi bili objavljeni v 72 urah. Vlada je odredila tudi nujne preglede velikih javnih prostorov, kjer se zbirajo ljudje, vključno s šolami, hoteli in bolnišnicami.

Požar so dodatno podžgale vnetljive plošče na stenah in stropu prizorišča. »Ogenj je povzročil zrušenje delov dvorane zaradi uporabe zelo vnetljivih in poceni gradbenih materialov, plošče so se zrušile v nekaj minutah,« je po poročanju britanskega BBC in iraške tiskovne agencije Ina povedal predstavnik iraškega urada za civilno zaščito.

Nevarnost za ljudi je bila po navedbah civilne zaščite še večja zaradi sproščanja strupenih plinov, povezanih z gorenjem plošč. Te so namreč vsebovale plastiko. Poleg tega objekt ni imel požarnega alarma in ni izpolnjeval varnostnih standardov. V času požara naj bi bilo v dvorani okoli 1000 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

V sredo je bil pogreb v čast mrtvim. Zbralo se je na stotine vpijočih ljudi, ki so na ramenih nosili krste žrtev.