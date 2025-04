Mladoletnik sredi parka zabodel Aleksandra (34), ni mu bilo pomoči

Srbske oblasti so aretirale 17-letnika, osumljenega, da je v ponedeljek na območju beograjskega naselja Konjarnik storil kaznivo dejanje umora, poroča Blic. Osumljenec naj bi po besednem sporu z ostrim predmetom zabodel 34-letnega moškega, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.

Policisti so istega dne identificirali in pridržali mladoletnega storilca, ki so ga skupaj s kazensko ovadbo privedli pred sodnika za mladoletnike v Beogradu.

Našli so ga v mlaki krvi

34-letnika so v ponedeljek našli v mlaki krvi v enem od parkov. Po prvih informacijah naj bi bil pokojni v družbi več oseb, ko je nenadoma prišlo do prepira, ta pa se je končal tragično.

Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Aleksandra S. Kljub vbodni rani je poskušal zbežati, vendar so ga napadalci kmalu ujeli. Nato naj bi mu zadali še več vbodnih ran v predelu trebuha, kar je bilo za moškega usodno.