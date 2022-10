Mladoletna Slovenka povzročila strašno nesrečo pri sosedih, eden umrl na kraju nesreče

Čeprav je še premlada in ne bi smela sama voziti, je starejša mladoletnica iz Slovenije v nedeljo zaradi neupoštevanju prednosti pri uvozu v križišče v Štrigovi povzročila nesrečo. Iz medmurske policijske uprave so sporočili, da se je nesreča zgodila okoli 15. ure na cesti v naselju Sveti Urban. Slovenka je zapeljala na prednostno cesto, pri čemer prednosti ni pustila vsem vozilom. V bok njenega avtomobila je trčil 34-letnik na motorju čakovskih registracij iz občine Sveti Martin na Muri.

Umrl je na kraju

Po trčenju je voznica delno zapeljala z vozišča in trčila v betonski zid, motorist pa je padel po pločniku in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Zoper voznico bodo podali kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu zaradi povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu. Zaradi ogleda je bila okrajna cesta zaprta za ves promet od 15.40 do 18.57.