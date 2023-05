Mlado zdravnico do smrti zbil pijan 27-letnik brez vozniškega

V petek pozno zvečer je v Sarajevu prišlo do tragične prometne nesreče, v kateri je umrla mlada zdravnica Azra S. Kot poročajo tuji mediji, jo je do smrti povozil 27-letni Berberović z mercedesom, ki je prehitro in pod vplivom alkohola divjal po mestu. Kot se je izkazalo kasneje, voznik ni imel opravljenega niti vozniškega izpita. Policija ga je ujela šele tri ure po tem, ko je povozil peške. Po tem ko je trčil v njih, se je zaletel še v prometni znak, nato pa še v zid.

25-letna Azra se je v družbi še dveh peš odpravila po mestu. Voznik je ob njej zbil še dve ženski in ju prav tako poškodoval. 26-letnica in 21-letnica sta hudo poškodovani, prva je v življenjski nevarnosti.

Berberović je pod policijskim nadzorom, preiskava še poteka. Predali ga bodo tožilstvu. Je stari znanec policije, že večkrat so ga namreč ujeli zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, zaradi česar ima za več tisoč evrov neplačanih kazni.

Prijatelji se poslavljajo od Azre

Od umrle se medtem poslavljajo na družbenih omrežjih. »Azra je bila ena najboljših študentk na Medicinski fakulteti, plemenita duša z Une, ponos tega kraja in fakultete. Za vedno bo v naših mislih in srcih,« se glasi eno izmed posvetil preminuli.

Protesti v Sarajevu

Zaradi smrti mlade zdravnice so v Sarajevu v nedeljo potekali protesti. Tisoče ljudi se je zbralo, da bi od lokalnih oblasti zahtevalo ostrejše kazni zoper neodgovorne voznike, ki z brezobzirno vožnjo ogrožajo varnost ljudi v mestu. V tišini so blokirali ulico maršala Tita in položili cvetje na pločnik na kraju tragedije.

Med napisi na transparenti protestnikov so bili: Kje smo varni? Vstani BiH., ubijajo nam zdravnike.«

Protesti so že obrodili nekaj sadov. Omejitev hitrosti v mestu so znižali s 60 na 50 km/h in postavili dodatne radarje za nadzor hitrosti. Razmišljajo še o kazni trajnega odvzema vozila za voznike, ki omejitev ne bodo spoštovali.