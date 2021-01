Mlado vplivnico ubil mož, nato je sodil še sebi (FOTO)

FOTO: Tiktok, posnetek zaslona

Brazilsko vplivnico(35) je ubil mož, potem ko je na tiktoku s sledilci delila nekaj fotografij v kopalkah in spodnjem perilu.(41) je nanjo streljal na družinskem pikniku, medtem ko je bila njuna šestletna hči ob njiju. Nato je ubil še sebe, piše Daily Mail.Trupla pokojnih so našli na verandi njune podeželske hiše v Ponta Pori. Na Elianinem telesu je bilo najmanj štirinajst strelnih ran, moški pa je imel strelno rano v glavi. Policija je našla tudi pištolo, s katero je Alejandro streljal.Lokalni mediji pišejo, da se je par sprl zaradi tiktoka, medtem ko so družinski prijatelji dodali, da sta se zakonca pogosto prepirala tudi v javnosti.Priča uboja in samomora je bila njuna šestletna hčerka, skrb za njo pa so prevzeli člani družine, piše Daily Mail.