Mlado Hrvatico imela za spolno sužnjo

Šestindvajsetletnegain njegovega 61-letnega očetaso po dveh letih policijske preiskave aretirali na Floridi in ju obtožili trgovanja z belim blagom. Njuna žrtev je bila 16-letna Hrvatica.Kot navajajo viri, policija na začetku ni imela nobenih konkretnih sledi o kriminalnem dogajanju, razen profila na družabnem omrežju. Ameriški zvezni agenti so vzpostavili stik s hrvaško policijo in pregon se je začel. Pulido je mladoletnico spoznal pred dvema letoma prek družabnega omrežja. Junija predlani je potoval na Hrvaško, kjer sta se z dekletom zbližala. Očetu je po vrnitvi v ZDA namignil, da je spal z mlado Hrvatico, ki jo želi pripeljati čez lužo.Policiji še danes ni jasno, kako mu jo je uspelo spraviti čez mejo, glede na to, da je ni bila polnoletna. Sanje o lepi in svobodni Ameriki so se dekletu s prihodom v Tampo na Floridi hitro razblinile, saj jo je Pulido zaprl v svoje stanovanje in jo imel za spolno sužnjo. Oče Jimenez je vseskozi vedel, kaj se dogaja, in se je tiho strinjal s sinovim početjem. Ameriški agenti so v sodelovanju s hrvaško policijo hitro ugotovili, kdo je v letu 2018 potoval iz ZDA na Hrvaško, in kmalu identificirali kriminalca.Dekle je doma iz Koprivniško-križevske županije in je bilo od leta 2018 pogrešano. Njeni svojci niso vedeli, kje je. Po aretaciji Pulida in Jimeneza, ki sta kubanskega rodu, so poznavalci ameriških zakonov povedali, da jima grozi od 10 let do dosmrtnega zapora. Obtožnica Pulida bremeni v več točkah, od tega, da je mladoletnico prisilil v spolni odnos, do ugrabitve in sužnjelastniškega razmerja. Njegovega očeta pa, da je vseskozi vedel, kaj se dogaja. Kako je pri vsem skupaj sodeloval, bo pokazala preiskava.