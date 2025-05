Mladi žrtvi padca nadstreška v Novem Sadu Anđela in Miloš bi postala starša

Anđela Ruman (20) in mladi nogometni reprezentant Miloš Milosavljević (21) sta umrla v tragični nesreči na železniški postaji v Novem Sadu. Šele po tragičnem dogodku so družine izvedele, da je bila Anđela noseča – zaročenca sta to novico nameravala sporočiti družinama v nedeljo, življenje pa jima je bilo vzeto že v petek.

Oba sta bila med 16 žrtvami padca betonskega nadstreška 1. novembra 2024, zaradi česar je Srbija še vedno v šoku. Milošev oče, Goran Milosavljević, je povedal, da so šele po tragediji izvedeli za nosečnost. Z družinami sta v nedeljo načrtovala kosilo, kjer bi sporočila veselo novico, a se to ni zgodilo – vse sanje o skupnem življenju so se končale v trenutku.

Anđela je bila noceča. FOTO: S.s/ataimages/Pixsell S. S./ataimages

»Prekleti 1. november mi je vzel vse«

Anđelina mama Zorica Ruman se je ob hčerkinem 22. rojstnem dnevu oglasila na družbenih omrežjih:

»Tistega 30. marca 2004 sem bila najsrečnejša mama na svetu. Rodila si se zgodaj zjutraj, in takoj me je pogledal tvoj prelepi par oči. Tisti trenutek ne bom nikoli pozabila. Bila si moja hči, prijateljica, luč v našem življenju. Skupaj smo načrtovale toliko stvari. Govorili sva: 'Ko naredim vozniški izpit, greva povsod.' In potem je prišel prekleti 1. november 2024 in mi vzel vse. Namesto da upihneš svečko, ti jaz prižigam svečo. Namesto poljuba ti polagam rože na mrzel kamen. Srečen nebeški rojstni dan, moja ljubljena Anđela.«

Milošev oče: »Na televiziji sem zagledal sinovo ime«

»Miloš je tistega jutra končal svojo službeno izmeno in šel k sestri v Novi Sad. Pred tragedijo se je srečal še z mamo. Nato ga je sestra peljala na železniško postajo, kjer naj bi se srečal z Anđelo in skupaj bi se odpravila k njenii družini. Imela sta velike načrte – za njegov rojstni dan (31. oktober) sta nameravala organizirati zabavo v domačem kraju. A do tega nikoli ni prišlo,« je povedal strti oče.

Povedal je, da se je sprva ni zavedal, kaj se dogaja. Klical ga je, a se mu sin ni oglašal. Šele ko mu je žena povedala, da se je zgodila nesreča na postaji, je začel sumiti. Vseeno je verjel, da je morda Miloš preprosto nedosegljiv.

Nato pa je ob 19.50 na televiziji zagledal Miloševo ime med žrtvami. Dve minuti kasneje se je pred njihovo hišo ustavila policija. Štirje policisti so mu prišli sporočit, da je izgubil sina.

»Moral sem poklicati svojo ženo in ji povedati, da Miloša ni več. Najin sin je umrl. Tisti trenutek sem razmišljal, ali bom sploh zmogel pogledati njegovo telo ... Mislil sem, da pod ruševinami od njega ni ostalo nič.«

Ko ga je nazadnje videl, je ugotovil, da ni imel hudih poškodb. Imel je trenerko, le majica je bila krvava. Celo beli športni copati so bile čisti. Telefon je ostal cel. Imel je poškodbo glave in rame.

Goran Milosavljević je ob tem dodal, da morajo odgovorni za to tragedijo nujno odgovarjati za svoja dejanja, poroča blic.rs.