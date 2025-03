Mladi šli na enodnevni izlet in trčili v drug avtobus, ogromno poškodovanih

V današnjem trčenju dveh turističnih avtobusov v Barceloni je bilo poškodovanih več kot 50 ljudi, med njimi so štirje huje poškodovani v kritičnem stanju, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Po uradnih podatkih je bila v enem od avtobusov skupina mladih iz Italije, večinoma starih 17 in 18 let, ki so bivali v hotelu v katalonskem obmorskem letovišču Lloret de Mar in so se danes odpravili na enodnevni izlet v Barcelono, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Potniki iz različnih držav

Nesreča se je zgodila, ko je avtobus z italijanskimi potniki trčil v drug avtobus, ki je bil parkiran ob robu ceste, da bi vanj lahko vstopili potniki z ladje za križarjenje, so poročali španski mediji, sklicujoč se na izjave očividcev in predstavnikov turističnih podjetij. Turisti s križarke naj bi med drugim prihajali iz Nemčije, Italije in Združenega kraljestva.

FOTO: Horaci Garcia Reuters

Nesreča se je zgodila na aveniji Diagonal, enem od glavnih bulvarjev katalonske prestolnice. Vzrok nesreče še ni znan, policija pa je sprožila preiskavo, poroča dpa.