IZGUBILI OBČUTEK ZA ORIENTACIJO

Mladi pohodniki izgubljeni zaradi norih gob

Mladi pohodniki so po zaužitju izgubili občutek za orientacijo. 300 metrov od označene poti so jih našli gasilci in gozdni čuvaji.
Fotografija: Gozdni čuvaji so rešili pohodnike. FOTO: Fox News
Odpri galerijo
Gozdni čuvaji so rešili pohodnike. FOTO: Fox News

S. F.
11.09.2025 ob 08:05
S. F.
11.09.2025 ob 08:05

Poslušajte

Čas branja: 2:06 min.

V severovzhodnem delu Združenih držav Amerike, na gori Slide, so si štirje mlajši pohodniki povzročili precej preglavic. Pred pohodom so namreč zaužili psihedelične gobe, ko so te začele učinkovati, pa so izgubili občutek za orientacijo ter zašli s poti. Morali so poklicati pomoč.

Eden od njih je bil zaradi omamljenosti povsem brez moči, drugi je denimo haluciniral o mostu, ki ga seveda ni bilo, tretjega so gasilci in gozdni čuvaji našli v položaju zarodka in nesposobnega komuniciranja. Fante, stare okoli 20 let, so reševalci našli v manj kot dveh urah, saj so bili le kakšnih 300 metrov z označene poti.

Psihedelične gobe vsebujejo psilocibin, ki lahko sproži privide. FOTO: Wikipedia
Psihedelične gobe vsebujejo psilocibin, ki lahko sproži privide. FOTO: Wikipedia

Psihedelične gobe so halucinogene, nekateri jim rečejo čudežne, drugi pa nore gobe. Vsebujejo psilocibin, ki lahko sproži privide in povzroča izkrivljen občutek za čas ter hitre spremembe razpoloženja.

»Psihedelične gobe so nezakonite, toda ne glede na to, ali uporabljate gobe, marihuano ali alkohol, je dobro, da se prepričate, da ste z vsaj eno odgovorno osebo, ki tega ne uživa,« je bil po reševanju spravljiv gozdni čuvaj Martin Russell. Nobenega od pohodnikov ni bilo treba odpeljati v bolnišnico, gozdni čuvaji so jih pospremili v njihovo najeto bivališče.

Že maja sta dva pohodnika v gorovju Adirondack na severovzhodu ZDA poklicala pomoč in sporočila, da je član njune pohodniške skupine umrl, toda izkazalo se je, da sta zaužila halucinogene gobe in sta se zmotila. Pohodnik, ki naj bi bil mrtev, jih je poklical in ni bil poškodovan. Gozdni čuvaj je oba omamljena pospremil do reševalnega vozila, da ju je odpeljalo v bolnišnico, tretjega pa v tabor.

Če uživate psihedelične gobe, marihuano ali alkohol, je dobro, da ste z odgovorno osebo, ki tega ne uživa.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pohodnik gobe zdravje gozd pohodniki ZDA pohod pomoč

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo'«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo'«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.