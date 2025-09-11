Mladi pohodniki izgubljeni zaradi norih gob

V severovzhodnem delu Združenih držav Amerike, na gori Slide, so si štirje mlajši pohodniki povzročili precej preglavic. Pred pohodom so namreč zaužili psihedelične gobe, ko so te začele učinkovati, pa so izgubili občutek za orientacijo ter zašli s poti. Morali so poklicati pomoč.

Eden od njih je bil zaradi omamljenosti povsem brez moči, drugi je denimo haluciniral o mostu, ki ga seveda ni bilo, tretjega so gasilci in gozdni čuvaji našli v položaju zarodka in nesposobnega komuniciranja. Fante, stare okoli 20 let, so reševalci našli v manj kot dveh urah, saj so bili le kakšnih 300 metrov z označene poti.

Psihedelične gobe vsebujejo psilocibin, ki lahko sproži privide. FOTO: Wikipedia

Psihedelične gobe so halucinogene, nekateri jim rečejo čudežne, drugi pa nore gobe. Vsebujejo psilocibin, ki lahko sproži privide in povzroča izkrivljen občutek za čas ter hitre spremembe razpoloženja.

»Psihedelične gobe so nezakonite, toda ne glede na to, ali uporabljate gobe, marihuano ali alkohol, je dobro, da se prepričate, da ste z vsaj eno odgovorno osebo, ki tega ne uživa,« je bil po reševanju spravljiv gozdni čuvaj Martin Russell. Nobenega od pohodnikov ni bilo treba odpeljati v bolnišnico, gozdni čuvaji so jih pospremili v njihovo najeto bivališče.

Že maja sta dva pohodnika v gorovju Adirondack na severovzhodu ZDA poklicala pomoč in sporočila, da je član njune pohodniške skupine umrl, toda izkazalo se je, da sta zaužila halucinogene gobe in sta se zmotila. Pohodnik, ki naj bi bil mrtev, jih je poklical in ni bil poškodovan. Gozdni čuvaj je oba omamljena pospremil do reševalnega vozila, da ju je odpeljalo v bolnišnico, tretjega pa v tabor.