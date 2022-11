Posmehovanje 22-letnega Mladena pognalo v smrt (VIDEO)

Bosno in Hercegovino pretresa primer 22-letnega Mladena Dulića, ki si je vzel življenje potem, ko se je na družabnih omrežjih pojavil njegov posnetek razgovora za službo, med katerim so ga poniževali in se norčevali iz njega. Po objavi posnetka je sledilo dodatno poniževanje, zato se je fant, ki takšnega javnega posmehovanja preprosto ni več zdržal, obesil. Njegova družina je napovedala tožbe zoper tiste, ki so nesrečnika snemali in delili posnetek. Prizadevala si bo tudi za spremembo zakonodaje, po kateri bi lahko takšne primere kaznovali strožje.

Izpuščena na prostost

Mladen je prišel na razgovor za službo na bencinsko črpalko, kjer se mu je 44-letni zaposleni Veljko Trišić posmehoval in ga provociral z neprimernimi vprašanji ter ga snemal. Policija je prijela njega in 30-letnega Dražena Kudro, ki je posnetek delil na družabnih omrežjih. Oba je policija po zaslišanju izpustila na prostost. Na Policijski upravi Banjaluka so za Dnevni avaz potrdili, da sta Trišić in Kudra osumljena kaznivega dejanja neupravičenega snemanja.

Mladena Dulića so pokopali v Laktaših, poleg družine in številnih prijateljev pa so ga na večno pot pospremile tudi stotine drugih, ki se jih je dotaknila njegova zgodba. »Bil si predober za ta surovi svet, počivaj v miru, angel naš,« so mu na pogrebu sporočili njegovi prijatelji.

Napovedali so spremembo zakonodaje, da bi storilce tovrstnih kaznivih dejanj kaznovali strožje.

Samomor je izzval ostre reakcije, odzval se je tudi vodja bošnjaških Srbov Milorad Dodik in ostro obsodil vse tiste, ki so snemali in javno delili posnetek. Napovedal je spremembo zakonodaje, da bi storilce tovrstnih kaznivih dejanj kaznovali strožje.