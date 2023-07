Mladenič je skočil v morje, a ni priplaval na površje. Policija: V morju pri Primoštenu smo našli truplo ...

V Primoštenu poteka iskanje osebe, je za Hino potrdil tiskovni predstavnik šibeniško-kninske policijske uprave Šime Pavić. »Po naših informacijah so z obale skakali trije mladeniči, zaradi velikih valov eden od njih ni priplaval na površje. Prijatelji so ga poskušali rešiti, na pomoč je priskočil tudi natakar, a neuspešno. Tudi potapljači so prispeli na teren ...« je povedal za lokalni portal ŠibenikIN Ivan Paušić, luški kapitan. Gre za 20-letnega študenta iz Zagreba, so za ŠibenikIN razjasnili domačini iz Primoštena.

Uradno iskalna akcija še poteka, neuradno pa naj bi v morju našli truplo. Ali gre za nesrečnega mladeniča, bo potrdila obdukcija. Izginil je v sredo v prvem delu dneva, v iskanje pa so bili vključeni policisti in delavci luške kapitanije. »Za zdaj nimamo več informacij, razen da se preiskujeta morje in obala,« je še dejal Pavić. Primošten Plus je medtem objavil fotografije in videoposnetek z domnevnega kraja izginotja.