Mladenič je poznal mlado zdravnico, ki jo je povozil do smrti: dan prej ji je dal čokolado

Pred dnevi se je, kot smo že poročali, v Sarajevu zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrla 25-letna zdravnica. Povozil naj bi jo 27-letnik, ki naj bi vozil brez vozniškega dovoljenja. V nesreči sta bili udeleženi še dve mlajši dekleti. V zvezi s to nesrečo so sedaj v javnost pricurljale nove šokantne podrobnosti.

Spletna stran Avaz razkriva, da sta se omenjena zdravnica in 27-letnik pred tragičnim dogodkom srečala. Na dan, ko se je zgodila nesreča, se je 27-letnik po njenih informacijah srečal z nesrečno zdravnico, ji dal čokolado, ona pa ga je potrepljala po ramenu in mu rekla »Se vidimo, Deba«.

Omenjena spletna stran tudi poroča, da je preminula zdravnica zdravila mamo in brata mladeniča, ki naj bi jo povozil. Poznala pa naj bi jo tudi celotna družina.

Tragična nesreča je močno razburila domačo javnost. Zaradi nje so, kot smo že poročali, potekali protesti, na katerih se je zbralo na tisoče ljudi. Protestniki so zahtevali ostrejše kazni za neodgovorne voznike. Pri svojih zahtevah pa so bili uspešni, saj so postavljeni dodatni radarji, hkrati pa je hitrost v mestu znižana s 60 na 50 km/h.