Mlada ženska izginila po telefonskem klicu z mamo, zdaj so odkrili nekaj srhljivega (VIDEO)

Štiri dni po tem, ko je bila prijavljena kot pogrešana, so oblasti v New Yorku našle 26-letno Pamelo Alcantara mrtvo v kovčku ob avtocesti. Njeno truplo je bilo odkrito 6. marca.

Alcantara je bila nazadnje videna v nedeljo, 2. marca, okoli 2. ure zjutraj v svojem domu v Bronxu, navaja FOX 5 New York. Ko se v nedeljo ni pojavila v cerkvi, so njeni svojci prijavili izginotje in po soseski razdelili letake s pozivom k pomoči, pišejo tuji mediji.

Varnostne kamere so jo še zadnjič ujele, kako vstopa v svoj dom, medtem ko je govorila po telefonu z mamo, vendar nobena kamera ni zabeležila njenega odhoda iz stanovanja, poročajo lokalni mediji.

»Šla je v cerkev, se vrnila domov, vsak dan govorila z mamo, družila se je samo s prijatelji iz cerkve in hodila v službo. To je bilo vse,« je o njej povedala njena sestrična.

Sumijo bivšega partnerja

Policija je pridržala njenega bivšega fanta, ki ga še zaslišujejo, vendar obtožnica še ni vložena.

Alcantarina teta in sestrična sta razkrili, da je bila po treh letih zveze v procesu selitve iz stanovanja, v katerem sta živela skupaj s tedanjim partnerjem. Ko so sorodniki 3. marca obiskali stanovanje, so v bližini njune skupne postelje opazili znake prepira in prerivanja, drugod pa ni bilo vidnih znakov razdejanja, navajajo mediji.

Newyorška policija je zapečatila stanovanje, preiskava še poteka.