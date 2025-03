Mlada triatlonka stekla v ocean, a iz njega ni več prišla

Športni svet se je zavil v črnino. Veliko prekmalu je umrla 39-letna brazilska triatlonka Aninha Zuleica Xavier, da je vse skupaj še bolj tragično, pa se je to zgodilo sredi tekme. Tekmovanje je potekalo v njeni rodni Braziliji, progo je Aninha dobro poznala, a ko se je skupaj z drugimi športniki pognala v Atlantski ocean, je iz vode več ni bilo.

Čeprav je njena ekipa hitro ugotovila, da nekaj ni v redu, je bilo za mamo mladoletnega otroka prepozno. Ko so jo našli, je z obrazom navzdol lebdela v vodi nedaleč od obale, znakov življenja ni več kazala. Nemudoma so jo prenesli na kopno in začeli z oživljanjem, a tudi to je bilo zaman.

Prestala je vse teste

Ali se je Aninha, ki je svoje zadnje tekmovanje v triatlonu uspešno končala prejšnji mesec, utopila, ali je bilo za smrt krivo kaj drugega, bo ugotovil mrliški oglednik, pristojni so namreč odredili sanitarno obdukcijo.

»Ko se je pognala v Atlantik, sem jo še videl, z njo je bilo vse v redu. Prav tako je uspešno prestala vse teste, ki so pred takšnimi tekmami obvezni, ne vem, kaj se je zgodilo,« je lokalnim medijem povedal eden od organizatorjev tekmovanja, ki so družini pokojne športnice tudi že izrekli sožalje.

Triatloni so bili njena strast.

Njen mož, s katerim sta bila poročena 15 let, je ob tem dejal, da mu je nekoliko v uteho dejstvo, da je Aninha odšla med početjem tistega, kar je oboževala. »Triatloni so bili njena strast in skoraj neverjetno se je zdelo, da je ob otroku, službi in vseh drugih obveznostih našla čas še za treninge, a nikoli ji ni bilo težko,« je njegove besede povzel britanski The Sun.