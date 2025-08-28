Mlada mama dveh otrok zaprosila za razvezo, mož jo je zadavil po naročilu svoje matere

Sodišče v švedskem mestu Eskilstuna je v torek razsodilo v primeru umora 27-letne Sirijke, ki si je želela le ločitve od svojega moža. Moževa družina, prav tako sirskega porekla, je odločila, da mora zaradi tega umreti. Šlo je za še en primer t. i. »zločina iz časti«, poroča Aftonbladet.

Več članov moževe družine je bilo obtoženih različnih stopenj vpletenosti v umor, vendar sta bila na dosmrtni zapor obsojena le dva: ženin mož Mohammed Osman (37) zaradi izvršitve umora in njegova mati Saila Bakar (55) zaradi napeljevanja k umoru. Prav tašča je odločila, da mora snaha umreti.

Svak ubite dobil 12 let zapora

Svak umorjene 27-letnice je bil obsojen na 12 let zapora zaradi pomoči pri umoru in hudega prikrivanja storilca kaznivega dejanja. Še štirje družinski člani so bili obsojeni na milejše kazni zaradi prikrivanja. Vsi so krivdo zanikali. Sodišče v Eskilstuni je presodilo, da je bil del motiva za umor »obnovitev družinske časti«.

Septembra lani so 27-letno žensko našli mrtvo v njenem stanovanju v Eskilstuni. Pred tem je obiskala svojo sestro in se pripravljala na pot v Grčijo, kamor je mož Mohammed odpeljal njuna dva mala otroka.

Zgodilo se je v mestu Eskilstuna na Švedskem. FOTO: Shutterstock

Prvič po dolgem času naj bi ju videla, vendar je imela slab občutek. Pred odhodom je sestri dala ogrlico z obeskom v obliki srca, na katerem sta bili vgravirani imeni otrok: »Če se mi kaj zgodi, želim, da to nekega dne dobita moja otroka,« je rekla sestri. Kot da bi slutila, da bo ubita.

Obupano je želela razvezo

Preiskava je pokazala, da je ženska obupano skušala izstopiti iz zakona. Želela je nadaljevati študij in opraviti vozniški izpit. Predvsem pa je hotela živeti življenje brez »častnih« norm. Po mnenju preiskovalcev je živela vse drugo kot svobodno življenje.

Pri 17 letih so jo poročili s sestričinim bratrancem. Nato sta se iz Sirije preselila na Švedsko, kjer je živela moževa družina. Tam sta dobila dva otroka. Toda zakon je bil zaznamovan z nasiljem in strogimi »častnimi« pravili. Moževa družina je menila, da 27-letnica ne živi, kot bi morala – preveč se je družila s prijateljicami in nosila »neprimerno« obleko.

Večkrat je prijavila moža in tasta zaradi nasilja in groženj s smrtjo, a je nato prijave vedno umaknila, verjetno zaradi groženj in izsiljevanj moževe družine. Fotografije, ki jih je posnela, so prikazovale modrice, zlomljeno roko, podplutbe okoli oči in sledi davljenja.

Večkrat je prosila za razvezo, a tega mož in njegova družina niso dovolili. »Mož tega ni sprejel, družina tega ni sprejela – prisiljevali so jo, da sledi njihovim pravilom in normam,« je dejal detektiv Anders Lindstrand iz oddelka za preiskavo hudih kaznivih dejanj v Södermanlandu.

Mož je otroke odpeljal v Grčijo

Leta 2022 je mož odpeljal oba otroka v Grčijo. Po besedah svojcev je bila ženska strta zaradi ločitve od njiju. Zato je pristajala na večino moževih zahtev – umik prijav, odhod v Grčijo – le da bi lahko videla sinova.

Toda ker ni pristala na vse in je še naprej zahtevala razvezo, je po obtožnici njegova mati Saila Bakar začela načrtovati umor snahe. Najprej je skušala v Nemčiji najeti morilca za 5000 evrov. V sporočilih mu je pisala: »Bog mi je priča, samo ti jo lahko ustaviš, osvobodi nas je.« Ko je ta zavrnil, je nalogo prevzel njen sin Mohammed Osman.

Otroka sta zdaj na Švedskem

Pod pretvezo, da bo razmislil o razvezi, je Mohammed ženo namamil na srečanje. Natančen način, kako je bila 15. septembra ubita, ni bil ugotovljen, domnevajo pa, da je bila zadavljena ali zadušena. Njeno truplo so našli po tem, ko so svojci in sodelavci obvestili policijo.

Skupno je bilo sedem članov družine obsojenih zaradi različnih oblik sodelovanja pri umoru matere dveh otrok. Otroka danes živita na Švedskem, poroča index.hr.

