Mladega športnika (23) našli mrtvega v baru! Odšel na stranišče in umrl na srhljiv način

Mladenič in šampion v bodibildingu Grishal Disner (23) je v sredo zvečer umrl v toaletnih prostorih bara v mehiški prestolnici. Policija še vedno preiskuje okoliščine njegove skrivnostne smrti.

Po poročanju tamkajšnjih medijev je Disner tisti večer zapustil svojo družbo in odšel na stranišče, kmalu zatem pa so v lokalu odjeknili streli. Pretreseni gostje so stekli v toaleto, tam pa so našli njegovo negibno telo s strelnimi ranami v trebuhu in glavi. Kljub hitremu posredovanju reševalcev je zdravniška ekipa lahko le še potrdila smrt.

Policija preiskuje možnost, da si je Disner življenje vzel sam, a uradni zaključki še niso znani. Analizirajo tudi posnetke nadzornih kamer iz bara in njegove okolice, da bi razjasnili okoliščine tragičnega dogodka.

Po navedbah lokalnih medijev naj bi nesrečnež pred odhodom na toaleto zaužil večjo količino alkohola.

Disner je bil ena največjih zvezd bodibildinga in je leta 2023 osvojil prestižna naslova Mr. America in Mr. Mexico. Bil je tudi priljubljen fitnes vplivnež z več tisoč sledilci na družbenih omrežjih, kjer je redno delil posnetke svojih treningov in motivacijske nasvete.