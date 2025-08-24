Mlad moški umrl po hudih poškodbah glave v nesreči na atrakciji, policija preiskuje nesrečo

Moški v dvajsetih letih je v soboto, 23. avgusta, delal na prireditvi v obalnem mestu Whitley Bay v Združenem kraljestvu, ko je prišlo do incidenta. Delavec v zabaviščnem parku v Združenem kraljestvu je umrl, potem ko je v »delovni nesreči« utrpel hude poškodbe glave.

Po poročanju BBC in Guardiana je do nesreče prišlo okoli 14:15 po lokalnem času na poletnem sejmu Spanish City Summer Funfair v Whitley Bayu, kjer je moški utrpel »resne poškodbe glave«.

Policija v Northumbriji je sporočila, da gre za moškega v dvajsetih letih, njegovim svojcem pa so že sporočili tragične novice. »Na kraj so prišle reševalne službe in ugotovile, da je moški v dvajsetih letih utrpel hude poškodbe glave. Kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja je bil kmalu zatem na žalost razglašen za mrtvega,« je policija povedala v izjavi.

Kako je prišlo do poškodb, policija ni pojasnila.

Ključne informacije Delavec na sejmu v Združenem kraljestvu je umrl po delovni nesreči. Moški v dvajsetih letih je v soboto, 23. avgusta, delal na poletnem sejmu Spanish City Summer Funfair v Whitley Bayu, ko je utrpel »hude poškodbe glave«. Inšpektorat za zdravje in varnost v sodelovanju s policijo preiskuje okoliščine nesreče.

Sorodnike podpirajo specializirani policisti

Po navedbah Daily Maila je na prizorišču pristal medicinski helikopter. Reševalna služba je za Mirror sporočila, da so poslali hitro odzivnega reševalca, vodjo medicinske ekipe, reševalno vozilo in zračno reševalno službo, pomagal pa je tudi zdravnik, ki ni bil v službi. Obe medijski hiši sta poročali, da se je nesreča zgodila na atrakciji. »Njegovi najbližji sorodniki so bili obveščeni in jih podpirajo specializirani policisti,« je dodala policija.

Obenem so sporočili, da v sodelovanju z Inšpektoratom za zdravje in varnost (Health and Safety Executive), ki nadzira varnost pri delu v Združenem kraljestvu, raziskujejo, kako je do incidenta prišlo. Policija je pozvala tudi vse, ki imajo kakršnekoli informacije, naj jih kontaktirajo preko mobilne aplikacije ali spletne strani.

»Naše misli so z družino pokojnega v tem izjemno težkem času,« so še dodali. Policija v Northumbriji na dodatna vprašanja za portal People ni takoj odgovorila.

Sejem do nadaljnjega zaprt

Poletni sejem Spanish City Summer Funfair, ki poteka na trgu Spanish City Plaza v Whitley Bayu, je na družbenih omrežjih sporočil, da bo zaradi tragičnega dogodka »sejem zaprt do nadaljnjega«.

Na Facebook strani sejma je bilo zapisano, da naj bi prireditev trajala do ponedeljka, 25. avgusta – praznika v Združenem kraljestvu – in ponujala vlakce smrti, družinam prijazne atrakcije, igre, hrano in še več.