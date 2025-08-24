ZABAVIŠČNI SEJEM

Mlad moški umrl po hudih poškodbah glave v nesreči na atrakciji, policija preiskuje nesrečo

Kako je prišlo do poškodb, policija ni pojasnila. Zgodilo se je v Združenem kraljestvu.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters

A. G.
24.08.2025 ob 19:10
24.08.2025 ob 19:19
A. G.
24.08.2025 ob 19:10
24.08.2025 ob 19:19

Poslušajte

Čas branja: 3:06 min.

Moški v dvajsetih letih je v soboto, 23. avgusta, delal na prireditvi v obalnem mestu Whitley Bay v Združenem kraljestvu, ko je prišlo do incidenta. Delavec v zabaviščnem parku v Združenem kraljestvu je umrl, potem ko je v »delovni nesreči« utrpel hude poškodbe glave.

Po poročanju BBC in Guardiana je do nesreče prišlo okoli 14:15 po lokalnem času na poletnem sejmu Spanish City Summer Funfair v Whitley Bayu, kjer je moški utrpel »resne poškodbe glave«.

Policija v Northumbriji je sporočila, da gre za moškega v dvajsetih letih, njegovim svojcem pa so že sporočili tragične novice. »Na kraj so prišle reševalne službe in ugotovile, da je moški v dvajsetih letih utrpel hude poškodbe glave. Kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja je bil kmalu zatem na žalost razglašen za mrtvega,« je policija povedala v izjavi.

Kako je prišlo do poškodb, policija ni pojasnila.

Ključne informacije

  1. Delavec na sejmu v Združenem kraljestvu je umrl po delovni nesreči.
  2. Moški v dvajsetih letih je v soboto, 23. avgusta, delal na poletnem sejmu Spanish City Summer Funfair v Whitley Bayu, ko je utrpel »hude poškodbe glave«.
  3. Inšpektorat za zdravje in varnost v sodelovanju s policijo preiskuje okoliščine nesreče.

Sorodnike podpirajo specializirani policisti

Po navedbah Daily Maila je na prizorišču pristal medicinski helikopter. Reševalna služba je za Mirror sporočila, da so poslali hitro odzivnega reševalca, vodjo medicinske ekipe, reševalno vozilo in zračno reševalno službo, pomagal pa je tudi zdravnik, ki ni bil v službi. Obe medijski hiši sta poročali, da se je nesreča zgodila na atrakciji. »Njegovi najbližji sorodniki so bili obveščeni in jih podpirajo specializirani policisti,« je dodala policija.

Obenem so sporočili, da v sodelovanju z Inšpektoratom za zdravje in varnost (Health and Safety Executive), ki nadzira varnost pri delu v Združenem kraljestvu, raziskujejo, kako je do incidenta prišlo. Policija je pozvala tudi vse, ki imajo kakršnekoli informacije, naj jih kontaktirajo preko mobilne aplikacije ali spletne strani.

»Naše misli so z družino pokojnega v tem izjemno težkem času,« so še dodali. Policija v Northumbriji na dodatna vprašanja za portal People ni takoj odgovorila.

Sejem do nadaljnjega zaprt

Poletni sejem Spanish City Summer Funfair, ki poteka na trgu Spanish City Plaza v Whitley Bayu, je na družbenih omrežjih sporočil, da bo zaradi tragičnega dogodka »sejem zaprt do nadaljnjega«.

Na Facebook strani sejma je bilo zapisano, da naj bi prireditev trajala do ponedeljka, 25. avgusta – praznika v Združenem kraljestvu – in ponujala vlakce smrti, družinam prijazne atrakcije, igre, hrano in še več.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smrt nesreča policija tragedija incident Velika Britanija reševanje

Priporočamo

Nove informacije o napadu na Slovence: na njih sta se spravila lastnik objekta in njegov sin
Zaradi navodil bralka v paniki pred zdravniškim pregledom, imamo odgovor klinike
Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e
Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Nove informacije o napadu na Slovence: na njih sta se spravila lastnik objekta in njegov sin
Zaradi navodil bralka v paniki pred zdravniškim pregledom, imamo odgovor klinike
Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e
Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.