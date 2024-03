Misteriozna smrt zdrave mame buri duhove

Poročali smo o skrivnostni smrti Američanke Stefanie Smith, 41-letnice, ki je umrla med letom s počitnic v Dominikanski republiki. Več o tem preberite tukaj. Njena družina ni vedela za nobene zdravstvene težave, za katerimi bi bolehala, zato ne razumejo, kaj se je zgodilo. Letalo je moralo zasilno pristati na Bahamih, saj se je Stefaniejino počutje nenadoma zelo poslabšalo, nato pa so jo odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico, a prihoda žal ni dočakala. Njena družina želi poslati svojega zdravnika na Antile, da bi preveril, kaj se je zgodilo, preden truplo pripeljejo v ZDA.

Analizirjao počitnice

Stefanie s partnerjem in še en par so ostali pet dni in noči v all-inclusive hotelu Iberostar Grand Bavaro v Dominikanski republiki.

Njena šokirana družina čaka na rezultate zasebne obdukcije, da bi ugotovili, kaj bi lahko ubilo rentgensko tehnico iz Indiane, ki ni imela očitnih zdravstvenih težav. Mama dveh najstnikov, Coena (18) in Maceeja (16), se je na počitnicah v Dominikanski republiki rekreativno ukvarjala s športom in celo uporabljala hotelski fitnes.

Oba para sta rezervirala sobe v hotelu Grand Bavaro, luksuznem letovišču ob plaži s tremi bazeni, igriščem za golf, zasebnimi strežaji in osebnimi trenerji. S soncem obsijana letovišča Punta Cana so se znašla pod drobnogledom javnosti, potem ko je od leta 2018 do 2019 v njih umrlo deset ameriških turistov. Preiskava FBI je pokazala, da ni bilo nič sumljivega glede smrti, ki so bile opisane kot nepovezane in pripisane naravnim vzrokom.

»Sploh nismo zapustili letovišča, ni bilo potrebe. Tam sem se vedno počutil zelo varno. Hrana je bila odlična. Vse je bilo zelo čisto, zelo dobro vzdrževano,« je povedala Maria, ki je bila že večkrat v tem hotelu, kjer sobe stanejo od 700 dolarjev na noč.

Kronologija smrti

Ženski sta prejšnji večer zmerno pili. Maria je zavrnila vsa namigovanja, da njena prijateljica jemlje mamila. Zadnji dan bivanja v Dominikanski republiki sta zakonca okoli 17. ure zapustila plažo, odšla v sobe, se oprhala in odšla v restavracijo.

Maria in Stefanie sta izbrali isto jed, zrezek in steklenico vina, ki so joodprli in natočili pred njima. Nihče v skupini se ni pritoževal nad slabim počutjem na kateri koli stopnji potovanja in tisto noč ni bilo nič drugače, je dodala Marie. Nato sta Stefanie in njen fant približno eno uro preživela v sobi Marije in Claya, razmišljala o svojih 'neverjetnih' počitnicah in obljubila, da bosta to ponovila.

Maria in Clay živita v zvezni državi Georgia sta se domov vračala z drugim letom od preminule. Je pa novinarjem Daily Maila razkrila, kaj se je zgodilo na letu. Partner pokojnice, ki ji je vse povedal, je želel ostati neimenovan. Rekel je, da je imela glavo nagnjeno nazaj na sedež, nato so jo začeli zvijati krči, poklical je na pomoč, poskušali so jo oživljati, pilot pa se je odločil zasilno pristati.

Ob 18.12 po lokalnem času so kontrolorji zračnega prometa na britanskih otokih letalu dovolili pristanek. Stefanie so odpeljali v zdravstveni center Cheshire Hall, kjer so jo razglasili za mrtvo. Vzrok Stefanine smrti ni bil takoj ugotovljen in preiskava še poteka. Kot je povedal njen brat, družina ni vedela za nobeno zdravstveno teževo umrle.