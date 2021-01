Misteriozna smrt študentke Lane: forenzik razkril nove podrobnosti

Britanski sodnomedicinski izvedenec John Clark je podal mnenje o smrti Lane Bijedić, ki je umrla oktobra predlani v Mostarju. Njeno truplo so poslali na obdukcijo, ki je tedaj pokazala, da je bila žrtev fizičnega napada. S tem pa se Clark ne strinja in po ogledu dokumentacije trdi, da bi poškodbe lahko nastale od padca. Več kot leto dni po skrivnostni smrti tako pristojni sploh še nimajo odgovorov, poroča 24sata.



Truplo so našli v reki Studenčici pod viaduktom avtoceste. Krvavih sledi ni bilo, čeprav je obdukcija takrat pokazala, da je bila Lana pred smrtjo pretepena s trdim predmetom, vidne pa so menda bile tudi sledi davljenja. Truplo je našel ribič, ki je v bližini lovil ribe. Bilo je en meter globoko in z glavo obrnjeno proti dnu.