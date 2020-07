Milijonarja razžagal osebni finančnik

Fahim Saleh je bil računalniški milijonar. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

21 let je star krvnik, ki je umoril šefa.

Pet dni je newyorška policija tavala v temi in preiskovala, kdo je okrutno umoril 33-letnega milijonarjain ga nato z električno motorno žago razsekal na kose, zdaj je osumljenec znan. V petek je bil aretiran 21-letni, osebni pomočnik in finančnik žrtve.Brutalni umor se je zgodil v ponedeljek popoldne, ko je osumljenec žrtvi sledil v njegovo luksuzno stanovanje v bogataškem kompleksu, kjer stanovanja stanejo več milijonov dolarjev. Žrtev je bil računalniški programer in je ustanovil več podjetij, obogatel je z aplikacijami za souporabo vozil in naročanje taksijev.Storilec ga je najprej onemogočil s paralizatorjem, ga nato z rezilom zabadal do smrti, nato pa je vključil električno motorno žago in truplo razsekal na več kosov. Teh se je nameraval znebiti tako, da bi jih vrgel v smeti. A ga je presenetila žrtvina sestra, ki so jo zaradi hrupa v stanovanju in glasnih krikov poklicali na pomoč sosedje.Da je bil motiv za umor denar, je bilo seveda jasno že takoj ob grozljivi najdbi trupla. Zdaj pa je kriminalistična preiskava pokazala še, zakaj je komaj polnoletni storilec tako okrutno umoril svojega šefa. Kot so povedali preiskovalci, naj bi Haspil Salehu ukradel zajetno vsoto denarja, okoli 90.000 ameriških dolarjev (dobrih 78.000 evrov). A kljub temu ga delodajalec ni odpustil niti ga ni prijavil policiji, ampak sta se dogovorila, da mu bo denar vrnil.Očitno je dobrota res sirota, saj Haspilu niti na misel ni prišlo, da bi se držal dogovora, ampak se je domislil smrtonosnega načrta in je šefa raje umoril. Čaka ga najmanj dosmrtni zapor, seveda če bo sodišče ugotovilo, da je kriv.