Milijonar mučil ženske v podzemnem bunkerju s skrivnimi vrati in srhljivo klopjo (FOTO)

Kevin Booth, nekdanji ravnatelj in škotski milijonar, je dolga leta zlorabljal ranljive ženske v svoji odmaknjeni gorski hiši. Policija mu je zdaj prepovedala zapustiti Škotsko za naslednjih pet let. A kaj se je zgodilo z ženskami, ki jih je mučil v svoji podzemni sobi groze?

Booth je z zvijačo in lažnimi obljubami zvabil žrtve iz Velike Britanije in tujine v svojo osamljeno rezidenco v severni Škotski, kjer jih je pretepal in silil v spolne odnose. Policijska preiskava je razkrila, da je skoraj 25 let – od leta 1998 do decembra 2022 – izvajal brutalne kaznovalne pretepe in prisilne spolne akte nad ženskami, ki jih je zvabil v svojo hišo Lochdhu Lodge v kraju Altnabreac, Caithness.

Skrivna soba groze

Na sodišču je prišla na dan grozljiva resnica: pod hišo je imel skriti bunker, do katerega je vodil 60 metrov dolg betonski tunel. V notranjosti so našli železno klop in figure v velikosti človeka, oblikovane po staroegipčanskem slogu. Booth je svoje žrtve privezal na klop in jih pretepal s palicami, lesenimi ščetkami, biči in pasovi, pri čemer je užival v njihovem trpljenju.

Zlorabe so razkrile posnetki mučenja

Policija je na njegovem računalniku našla video posnetke njegovih napadov, vključno z 18-minutnim posnetkom prestrašene ženske, ki je poskušala pobegniti, a ni mogla. Sodišče je to dogajanje označilo za nič drugega kot mučenje.

Njegova izprijenost je prišla na dan julija 2023, ko je nekdanja uslužbenka podala prijavo na policijo. Povedala je, da jo je Booth, ko je delala zanj med junijem in decembrom 2022, prisilil v spolne usluge. To pa ni bil edini zločin, za katerega je bil spoznan za krivega.

Prva tovrstna prepoved potovanj v zgodovini Škotske

Ker je policija ugotovila, da je Booth žrtve novačil v državah, kot so Južna Afrika, Dubaj, Šrilanka in Filipini, kjer je izkoriščal ekonomsko ranljive ženske, so sprejeli zgodovinski ukrep – civilno prepoved potovanj. Sodišče mu je naložilo:

Prepoved zapustiti Škotsko za pet let

Predati potni list policiji

Obveščati policijo 14 dni pred zaposlitvijo katerekoli ženske

Sporočiti policiji, če katera koli ženska obišče njegovo lastnino

Dopustiti policiji nenapovedane preglede

Šerif Wilson, ki je izdal sodbo, je dejal, da je bilo predloženo gradivo 'naravnost srhljivo'. Izjavil je: »Nivo krutosti in pokvarjenosti, ki smo mu bili priča, je izjemen. Upamo lahko le, da so takšni primeri redki.«

Boothova zgodovina nasilja

To ni prvič, da je Booth zagrešil zločine. Leta 1991 je bil obtožen nasilja nad otroki, ko je bil učitelj, in pobegnil iz Velike Britanije, da bi se izognil pravici. Leta 1994 so ga obsodili na Newcastle Crown Court za pet primerov nasilja nad otroki in ga kaznovali s trimi meseci zapora s pogojno kaznijo, poroča Mirror.

Leta 2002 je bil na sodišču v Bradfordu obsojen spolnega napada na svojo brazilsko varuško in prejel dve leti zapora.

Kljub vsem tem kaznim je Booth nadaljeval svoje zločine, dokler ga ni ustavila policijska preiskava. Zdaj, ko mu je sodišče prepovedalo zapustiti državo in nadzoruje vsak njegov korak, ostaja vprašanje: koliko žrtev se še ni oglasilo?