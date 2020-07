Milanu (44) in Vanesi (34) še niso povedali, da sta ostala brez sina in hčerke

Verjetno je ni hujše stvari za starša, kot da mora pokopati svojega otroka. Po hudi prometni nesreči bosta prav to morala narediti Milan Ž. (44) in Vanesa Ž. (34) iz Novega Karlovaca v Srbiji, ki sta ostala brez sina N. Ž. (8) in hčerke N. Ž. (1). A starša tega še ne vesta, saj hudo ranjena ležita v bolnišnici, strašne novice pa jima še niso povedali, naj pa njuno življenje ne bi bilo več ogroženo.



Milana in Vaneso so po nesreči prepeljali v klinični center Vojvodine, njunega štiriletnega sina M. Ž., ki ni bil huje poškodovan, pa v otroško bolnišnico v Novem Sadu.



Nesreča se je zgodila v torek okoli 23. ure zgodila na poti Novi Karlovci–Novi Slankamen, ko naj bi oče zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zaradi česar se je to prevrnilo in trčilo v drevo. Trčenje naj bi bilo tako silovito, da je renault clio odbilo v trideset metrov oddaljen sadovnjak. Deklica je umrla na kraju, osemletnik pa med nudenjem nujne pomoči v Beški.