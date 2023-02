Milan se je zgrudil na nogometnem igrišču, uro kasneje od žalosti umrl še njegov brat

Brata Milana (47) in Milisava (49) Maksimovića iz Lipniškega Šora pri Loznici bodo danes skupaj pospremili k večnemu počitku, poroča srbski portal Nova.

Mlajši brat Milan se je nenadoma zgrudil in umrl na nogometnem igrišču v Sloveniji, kjer je sodeloval na turnirju gluhoneme reprezentance, starejšemu Milisavu pa je slabo uro zatem odpovedalo srce, saj naj bi ga, kot poročajo srbski mediji, bratova smrt izredno prizadela.

Glasen jok se je slišal daleč naokoli

Milanovo truplo naj bi ponoči pripeljali iz Slovenije. Soseda Maksimovićevih je za omenjeni medij dejala, da se je ob tem daleč naokoli slišal glasen jok. Mama Milanka, ki je v enem dnevu izgubila oba sinova, je od žalosti obnemela. Kljub temu, da je na pomirjevalih, so ji zaradi slabosti zjutraj na pomoč priskočili reševalci.

Neutolažljivi so tudi ostali člani družine. Milisav je za seboj pustil pet otrok, Milan pa dva. »Bila sta dobra, delavna in poštena človeka. Po očetovi smrti sta se borila za svoje družine in za to, da bi svoje otroke popeljala na pravo pot. Vsem so pomagali, kolikor so lahko. V vasi ni človeka, ki mu ne bi bilo žal za to veliko tragedijo,« so povedali prebivalci Lipniškega Šora.