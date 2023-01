Milan (47) umrl na nogometnem turnirju v Sloveniji, za njim še njegov brat

Kako močna je lahko bratska ljubezen, lahko sklepamo iz žalostne zgodbe, ki se je pred dnevi zgodila v Srbiji. V istem dnevu sta umrla brata Milan (47) in dve leti starejši Milislav (49). Prvi je umrl v Sloveniji, drugi v Srbiji, potem ko je izvedel, kaj se je bratu zgodilo, poročajo srbski mediji.

Mlajši je bil gluhonem in je umrl na nogometnem turnirju v Sloveniji. »Milan je bil dober nogometaš, bil je član srbskega Nogometnega kluba Sloga. Bil je član naše reprezentance gluhonemih in uspešno je nosil državni dres. Kot sem izvedel, je igral na tekmi v Sloveniji, ko ga je v nekem trenutku obšla slabost. Verjetno ga je izdalo srce. Žal mu ni bilo več pomoči,« je za Kurir povedal njegov znanec.

Tragična vest je njegovega brata Milislava zelo pretresla.

»Pravijo, da je poskušal potolažiti njuno mamo. Šel je iz hiše in kmalu so ga našli mrtvega na dvorišču. Verjetno njegovo srce ni moglo zdržati te bolečine. Zgodilo se je v eni uri po strašni novici iz Slovenije,« je dejal sogovornik.

Pišejo, da sta bila brata delavna in dobra človeka. Zgodaj sta ostala brez očeta, bila sta zelo povezana. Vedno naj bi pomagala vsem, ki so pomoč potrebovali, zato so po tragediji skrušeni vsi njuni prijatelji in znanci.

Brata sta za seboj zapustila užaloščeno mamo, ženi in pet otrok; Milislav je imel tri otroke, Milan dva.

Kdaj bo pogreb, ni jasno. Kot piše Kurir, se je na družbenih omrežjih pojavil apel, da bi družini pomagali pri stroških prevoza pokojnega iz Slovenije v Lipnički Šor v Srbiji.