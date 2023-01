Mihail ubil 83 žensk in ima posebno željo: pridružil bi se Putinu (VIDEO)

Serijski morilec Mihail Popkov (58) se želi pridružiti Wagnerjevi zasebni vojski plačancev, v kateri je že »na tisoče morilcev, posiljevalcev in drugih okorelih zločincev«.

Nekdanji policist Popkov je ubil 83 žensk in prestaja dve dosmrtni kazni ter dodatnih devet let, ki si jih je prislužil v treh sojenjih, navaja Daily Mail.

Policijski viri so sicer prepričani, da je pravo število njegovih žrtev blizu 200. Med letoma 1992 in 2010 je Popkov teroriziral ženske v svojem domačem kraju Angarsk, ker je hotel »očistiti mesto prostitutk«. Popkov je večino svojih žrtev, starih od 18 do 50 let, preden jih je ubil s sekirami, kladivi, noži, izvijači ali lopatami, posilil.

Kljub temu so ruske oblasti državni televiziji dovolile intervju z njim za zapahi, ko je prosil, da bi se pridružil plačancem v Ukrajini. Popkov upa, da bo izkoristil situacijo, tako kot doslej izpuščenih 40.000 obsojencev, da pride na prostost. Med svojim prizadevanjem za mesto v Wagnerjevi vojski pod vodstvom prijatelja ruskega predsednika Vladimirja Putina Jevgenija Prigožina je sicer priznal še več umorov.

»Ne bi okleval, da bi se pridružil vojni. Čeprav sem bil v zaporu že 10 let, mislim, da se ne bi bilo težko naučiti novih veščin,« je dejal Popkov.

»Upam, da bom preživel hud mraz januarja in februarja,« je dejal brutalni morilec, ki je služil v Rdeči armadi, in namignil, da bi njegove izkušnje lahko pomagale Rusom v Ukrajini.