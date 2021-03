Migranta razneslo na minskem polju, še eden v smrtni nevarnosti (VIDEO)

Blizu meje z BiH so z minskega polja na območju hrvaškega Blata rešili 10 nezakonitih migrantov, dan prej pa je v eksploziji mine umrl migrant, še več je bilo poškodovanih. Nesreča se je zgodila, ko je skupina migrantov v bližini kraja Saborsko prečkala gozdnato območje, polno protipehotnih min, ki so ostale iz vojne v 90. letih prejšnjega stoletja. Ranjeni so bili še štirje, od katerih sta dva Pakistanca še vedno v bolnišnici. Eden je utrpel hujše poškodbe na območju trebuha in je v smrtni nevarnosti, drugi pa je imel poškodovano koleno. Oba so operirali.Policija je žrtve našla kmalu po prijavi nesreče. Po večurnem iskanju so danes našli še skupino približno 10 migrantov, ki so se po eksploziji razbežali po nevarnem območju. Policisti so jih iz helikopterja v angleščini opozorili, da so na nevarnem območju in da naj se ne premikajo, dokler ne pridejo reševalci. Pirotehniki so na območje prispeli danes ob zori in začeli pregledovati teren, da so naredili koridor za varno rešitev migrantov. Po večurnem delu so zavarovali približno 500 metrov dolgo pot, po kateri so lahko odšli na varno, kjer so jim nudili zdravniško pomoč.Hrvaško notranje ministrstvo sicer že od leta 2018 opozarja na nevarna področja, polna min, ki so na t. i. balkanski poti, po kateri migranti še vedno prihajajo v EU.