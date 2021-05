Mesar in cvetličarka sta se izdajala za lepotnega kirurga in medicinsko sestro

Balkan pretresajo podrobnosti dogajanja v improvizirani ambulanti, kjer je 23-letni mesar Sava Knežević ob pomoči mame Danijele, ki se je izdajala za medicinsko sestro, čeprav je cvetličarka, iznakazil več deset oseb. »Poznamo Kneževiće, niso slabi sosedje. Njegov oče je dober človek, umirjen, kulturen,« pravijo sosedje. Čeprav o očetu govorijo v superlativih, o mami Danijeli nimajo povedati veliko lepega. »Prišla je, razprodala njihovo dediščino in začela posel,« dodaja sosed. Danijela naj bi imela cvetličarno, kjer pa posel nikoli naj ne bi cvetel. »Ni plačevala najemnin, pogosto je menjala lokacijo, dolgove je imela na vseh koncih. Od kod jima ideja, da se lotita estetskih posegov, ne vem. Verjetno sta mislila, da bosta na ta način na hitro obogatela,« je dodal za srbske medije drugi sosed in povedal, da so pred nekaj leti nameravali prodati hišo in na tak način poplačati dolgove.Sosedje so še prepričani, da oče ni vedel, s čim se Danijela in Savo ukvarjata. O njih so razkrili še, da so imeli veliko zemlje, a je Danijela vse prodala. »Njihova hiša ni bila nikoli nič posebnega, a v zadnjem letu so jo precej prenovili, za hišo so začeli graditi celo bazen.« O Savu je povedal, da so sicer vedeli, da je odprl neko ordinacijo, vendar niso točno vedeli, kaj je počel. »Na instagramu smo videli, da ga je hvalila vplivnica, kasneje pa je obrnila ploščo.« Ko je postalo jasno, kako sta prevarala in iznakazila številne, sta z mamo zapustila družinsko hišo in se skrila. Pred dnevi so ju aretirali, kam sta odšla brat in oče, pa ne vedo.