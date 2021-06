Menih s kislino napadel škofe

3 žrtve so v kritičnem stanju.

V Grčiji se je samostan Petraki spremenil v prizorišče zločina. Pravoslavni menih, ki je v disciplinskem postopku zaradi zlorabe drog, se je še pred sodbo in pričakovano izključitvijo iz Cerkve želel maščevati razsodnikom."Iz malhe je izvlekel dvolitrsko steklenico in po škofih začel polivati tekočino. Sprva sem mislil, da je voda, nato pa sem zagledal kri in zaslišal krike," je povedal očividec dogodka, ki je šokiral grško javnost. Menih Komvos je s kislino ožgal sedem škofov Grške pravoslavne cerkve. Med begom iz samostana je napadalec s kislino ranil še dva odvetnika in policista, slednjemu ga je nato le uspelo aretirati.Seznam menihovih grehov je dolg. Že v vasi, kjer je nekoč služboval, si je od domačinov nenehno izposojal denar, nikoli pa ga ni vrnil. Ko se je odselil, so med čiščenjem njegove hiše našli mamila in igle. Na prste so mu dokončno stopili pred tremi leti, ko so ga zasačili z 1,8 grama kokaina, ki ga je skrival pod talarjem. Menda ga je imel za osebno uporabo, čeprav so ga osumili tudi prekupčevanja. Leta 2019. so mu prepovedali opravljati duhovniški poklic, zdaj pa so škofje razpravljali še o izključitvi iz Grške pravoslavne cerkve.S kislino je poškodoval deset ljudi, večini je jedka tekočina ožgala roke in obraz. Vse so prepeljali v bolnišnico, kjer so trije škofje še vedno v kritičnem stanju, ena izmed žrtev pa je zaradi razjed in opeklin potrebovala plastično operacijo. Napadalca so aretirali in prepeljali v psihiatrično ustanovo.