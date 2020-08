Megajahta v ognjenih zubljih: luksuz izginil v plamenih (VIDEO)

Ognjeni zublji so povsem uničili megajahto Lady MM v morju nedaleč od Sardinije. Plovilo je potonilo, 17-članski posadki pa se je uspelo rešiti, pišejo hrvaški mediji. Med njimi je bilo šest Hrvatov, eden od njih kapitan.Protipožarni alarmi so se na jahti oglasil ob 6. uri zjutraj, medtem ko je ta mirno plula od Caprija proti Porto Cervu. Ko je zagorelo, se je nahajala okoli 50 navtičnih milj od Capo Comina.V reševalni akciji so sodelovali dva čolna in helikopter. Ko so prispeli na kraj dogodka, so po pisanju Jutarnjega lista reševalci videli le ogenj in črn gost dim. Posadke ni bilo na krovu. Naknadno so izvedeli, da so jo vsi zapustili in se vkrcali na gumijasti čoln.Italijanski mediji so po pohvalili hrvaškega kapitana, ki je pravočasno ukazal, naj zaprejo velike rezervoarje za nafto, v katerih je bilo več kot 70 tisoč litrov dizla. S tem jim je uspelo preprečiti še večjo ekološko katastrofo.Lady MM je plula pod zastavo Kajmanskih otokov. Dolga je bila skoraj 48 metrov, dosegla pa je hitrost tudi 31 km/h. Na njej je hkrati lahko bivalo10 ljudi v petih kabinah. Za potnike in njihovo luksuzno potovanje je skrbela devetčlanska posadka, a to razkošje je menda v le nekaj trenutkih izginilo v plamenih.