Medvedje raztrgali oskrbnika

Varuhi pravic živali pozivajo k zaprtju parka.

Nekateri so v grozi vpili, drugi pa snemali dogajanje.

Safari v Šanghaju redno privablja domače in tuje obiskovalce, ki si varovance, ti se seveda prosto gibajo, ogledujejo skozi okna manjših avtobusov. Izstopanje iz vozil je dovoljeno le na določenih predelih, živalim pa se lahko približajo le izurjeni oskrbniki. A kot kaže, lahko tudi ti potegnejo kratko.Nadvse brutalno se je tako končalo življenje enega od oskrbnikov. Pomagati mu ni mogel več nihče, saj so bili šele turisti tisti, ki so prvi opazili krvavi obračun v parku. Skozi okna avtobusa, ki se je počasi pomikal skozi safari, so namreč uzrli skupino medvedov, ki so se prerivali in vneto ukvarjali z nečim, kmalu je postalo jasno, da trgajo plen. Enega od zaposlenih, so na lastno grozo ugotovili šokirani obiskovalci, ki jih je zagrabila panika, no, nekaterim je vendarle uspelo posneti krvavi obračun s pametnim telefonom in strašljive posnetke pozneje predvajati prek kitajskih družabnih omrežij, dokler jih niso pristojni veleli odstraniti.Po nekaterih poročanjih je oskrbnika napadel, žal, usodno, le en medved, vodilni v živalskem vrtu tako zanikajo medvedji upor, varuhi pravic živali pa vpijejo, da je tragedija posledica stiske živali v ujetništvu, in pozivajo k zaprtju safarija; opozarjajo na neetičnost in krutost, katerih žrtve so živali za ogradami, odprti naj ostanejo le tisti parki, v katerih potekajo programi razmnoževanja in reševanja ogroženih vrst.V parku so izjavili še, da dogodek nadvse obžalujejo in preiskujejo ozadje, kaj je povzročilo napad, pa še ne želijo komentirati, vsekakor pa bodo z novimi ukrepi poskrbeli za večjo varnost turistov in zaposlenih. Safari za zdaj ostaja odprt za obiskovalce, zaprli so le predel z zvermi. V parku, ki obsega 153 hektarjev, domuje več kot 200 različnih živalskih vrst, skupno več kot 10.000 varovancev.