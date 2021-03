Meduza usodna za najstnika

Nazadnje je morila leta 2006 v kraju Bamaga, poročajo avstralski mediji o napadu škatlaste meduze, ki je bila tokrat usodna za 17-letnika iz Avstralije.



Ta je plaval blizu kraja pri Cape Yorku na severu celine, ko ga je ožgala smrtonosna meduza: kljub hitremu posredovanju reševalcev, ki so ga s helikopterjem prepeljali v najbližjo bolnišnico, je po nekaj dneh umrl, poročajo oblasti, ki znova opozarjajo na nevarnost plavanja v tamkajšnji poletni sezoni, ki tam traja od oktobra do maja, sploh brez ustreznih zaščitnih oblačil, vodi pa naj se v tistem obdobju izogibajo vsaj otroci, poudarjajo.



Morska osa, kot še pravijo avstralski škatlasti meduzi, je med najbolj strupenimi morskimi bitji na svetu, najraje pa se zadržuje v obalnih predelih na severnem delu Avstralije. Je kvadratne oblike, njene lovke pa lahko dosežejo tudi tri metre dolžine. Ožig že samo iz ene od njih je lahko za plavalca usoden že v nekaj minutah, torej lahko umre, še preden doseže obalo. Obstaja okoli 50 vrst škatlaste meduze, ki je povrhu izjemno dobra plavalka in ni odvisna od morskih tokov, strupenih pa je samo nekaj vrst.

Pred nekaj leti je šolar Thomas Saxon med ribolovom ob obali Queenslanda odkril majhno vrsto škatlaste meduze, nestrupene, ki so jo strokovnjaki potem poimenovali po dečku, Chiropselle Saxoni. Zdaj je znana tudi kot pigmejska škatlasta meduza.

