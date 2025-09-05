KONČNO UJET

Mednarodna akcija slovenske in tuje policije uspešna! Končno ujeli nepridiprava, ki so ga iskali več kot leto dni

V njegovem avtu in stanovanju so našli elektronski motilec signala, GPS napravo in številne plastične ponaredke registrskih tablic.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo
Simbolična fotografija. FOTO: Delo

STA, N. P.
05.09.2025 ob 19:08
STA, N. P.
05.09.2025 ob 19:08

Italijanski orožniki so v četrtek v sodelovanju s slovensko policijo pri Miljah aretirali iskanega 41-letnega slovenskega državljana, je danes sporočila slovenska policija. Po poročanju Primorskega dnevnika gre za Roberta Carvelyja, zoper katerega je koprsko sodišče razpisalo več tiralic zaradi različnih kaznivih dejanj.

»Prijetje iskane osebe je rezultat dalj časa trajajočega in tesnega mednarodnega sodelovanja slovenske policije z italijanskimi orožniki ter pravočasne, hitre in učinkovite izmenjave informacij,« je danes še sporočila policija.

Robert Carvely. FOTO: Policija Benetk
Aretacija »verjetno najbolj znanega kroničnega prestopnika v slovenski Istri, 41-letnega Roberta Carvelyja iz Poletičev pri Sv. Antonu, se očitno ni zgodila po naključju, ampak je sledila nekajtedenski načrtovani akciji«, pa na svoji spletni strani navaja Primorski dnevnik.

Tržaški orožniki so po navedbah časnika pri zaselku Korošci (Santa Barbara) med Hrvatini in Miljami blokirali avto, v katerem sta bila moški in ženska. Moškega so hitro identificirali kot tarčo, 30-letnico pa so po prijetju izpustili, čeprav se je izkazalo, da je tudi ona osumljena podobnih kaznivih dejanj.

Obsojen že 13-krat

Carvelyja je slovenska policija iskala več kot leto dni, potem ko je sodišče v Kopru razpisalo evropske priporne naloge zaradi velike tatvine in ponarejanja listin.

V njegovem avtu in stanovanju so po poročanju tržaških medijev našli elektronski motilec signala, GPS napravo in številne plastične ponaredke registrskih tablic.

Carvely je sicer stari znanec policije in sodišč na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Nazadnje je po navedbah Primorskega dnevnika prestajal daljšo zaporno kazen v Italiji, potem ko so ga pred osmimi leti prijeli v kraju Caorle blizu Benetk.

Med letoma 2004 in 2017 je bil obsojen že 13-krat, zagovarjal se je zaradi prevažanja ilegalcev čez mejo, številnih tatvin, požiga, izsiljevanja, prikrivanja in nevarne vožnje oz. nevarnega bega pred policisti. Časnik Dnevnik je aprila poročal tudi, da naj bi bil vpleten v mednarodno mrežo trgovcev na Zahodu ukradenih luksuznih avtomobilov, ki so jih zatem skozi Italijo in Slovenijo prevažali v države nekdanje Jugoslavije.

