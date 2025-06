Medicinsko sestro po smrti petih dojenčkov obsodili

Medicinska sestra Brenda Cecilia Aguero je bila v Argentini obsojena na dosmrtni zapor zaradi umora petih dojenčkov in poskusa umora osmih drugih v bolnišnici v Argentini, poroča AFP. Obsojenka je med marcem in junijem 2022 novorojenčkom namreč vbrizgavala kalij in inzulin. Odmerke je jemala iz reševalnih vozičkov, ki niso bili pod nadzorom zalog, so sporočili tožilci. Po argentinski zakonodaji ne bo upravičena do pogojnega odpusta pred prestano 35-letno kaznijo.

Dojenčki, ki so se rodili zdravi, so umrli v sprva nerazložljivih okoliščinah na oddelku za neonatologijo porodnišnice in otroške bolnišnice v provinci Córdoba, 600 kilometrov severozahodno od Buenos Airesa. Osem jih je preživelo zaradi hitrega zdravniškega posredovanja.

8 dojenčkov je preživelo zaradi hitrega zdravniškega posredovanja.

Na sojenju je bila obtožena še deseterica, vključno z nekdanjimi pokrajinskimi uradniki in zdravstvenimi delavci, in sicer zaradi prikrivanja in malomarnega opravljanja dolžnosti. Med obtoženimi so bili nekdanji minister za zdravje in nekdanji sekretar za zdravje province Córdoba ter nekdanji direktor bolnišnice.

Aguerova, ki je bila aretirana leta 2022, je zanikala obtožbe in na sodišču dejala, da nimajo nobenih dokazov, ter obtožila medije, da jo prikazujejo kot serijsko morilko. A glede na odločitev sodišča to očitno tudi je.

Od preostalih obtoženih je bilo pet spoznanih za krive in obsojenih na milejše kazni, pet pa jih je bilo oproščenih, med njimi tudi nekdanji pokrajinski uradniki, je poročal lokalni portal.