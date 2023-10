Medeni tedni v Benetkah so se spremenili v nočno moro: Marko se bo domov vrnil brez noseče Antonele

Med 21 žrtvami strašne prometne nesreče avtobusa pri Benetkah sta bila tudi dva hrvaška državljana. Hrvaški Index danes poroča, da sta bila na avtobusu 24-letna Antonela Baković in njen 24-letni novopečeni mož Marko, oba iz Splita. Antonela je v nesreči umrla, Marko pa je na zdravljenju na intenzivni negi v bolnišnici.

Mladoporočenca sta se poročila pred slabimi tremi tedni, v Benetke pa sta odpotovala na poročno potovanje. Da je vse skupaj še bolj tragično in žalostno, je bila preminula Antonela v petem mesecu nosečnosti. Antonela nesreče ni preživela, njen mož Marko pa je bil po nesreči v smrtni nevarnosti, a zdaj je njegovo stanje stabilno. Mladi par je živel v Solinu, Marko je poklicni nogometaš.

V tragični nesreči pri Benetkah je umrlo 21 oseb, poleg Marka in Antonele še pet Ukrajincev Ljubov Šiškarova (30), Irina Pašenko, Julija Niemova, Vasil Lomakin (70) in Tetiana Beskorainova (65). Identificiran so tudi Nemca Siddarto Jonathana Grasse (28), med žrtvami so bili še Francoz in Italijani.

Strašna nesreča

Na tragično novico o njuni smrti se je odzval tudi hrvaški politični vrh. »V prometni nesreči v Italiji sta bila udeležena dva hrvaška državljana, en od njiju je na žalost umrl, druga oseba pa je hudo poškodovana, a je njeno stanje stabilno,« je potrdilo ministrstvo za zunanje zadeve. Andrej Plenković je dodal, da izraža sožalje družinama obeh, prav tako je izrekel sožalje družinam vseh ostalih žrtev.

Nesreča se je zgodila okoli 19.45 ure v mestu Mestreu, ki je od središča Benetk oddaljeno devet kilometrov. Avtobus je trčil v zaščitno ograjo nadvoza, se prevrnil in padel z višine desetih metrov na železniško progo. Na avtobusu se je prevažalo 40 italijanskih in tujih turistov, ki so se po obisku Benetk vračali v kamp, kjer so bili nastanjeni. Zakaj je avtobus trčil v zaščitno ograjo, še ni jasno.