Med žrtvami petletnik in 13-letnica

Enoletni deček je v oko dobil gumijasti metek.

V soboto se je v Mjanmaru v več kot 40 mestih odvrtel krvav pogrom nad civilisti, ki so protestirali proti vojaškemu prevzemu oblasti. V najbolj krvavem soočenju vojske in neoboroženih protestnikov po februarskem vojaškem prevratu je umrlo 114 ljudi, med njimi tudi petletni deček in 13-letna deklica. Enoletni deček, ki se je slučajno igral v bližini vojakov, je moral v bolnišnico, ker je dobil v oko gumijasti metek. Protesti so se odvijali na praznik – dan oboroženih sil, protestniki pa so ga raje praznovali kot dan upora, za kar je veljal nekoč. Vojska je ljudi še pred protesti opozorila, da se udeležba na njih lahko krvavo konča. »Upamo, da ste se kaj naučili iz preteklih tragičnih grdih smrti in se zavedate, da obstaja nevarnost, da boste ustreljeni v glavo ali tilnik,« so zagrozili. Vojaška hunta protestnike obravnava kot teroriste, svoja dejanja pa pojasnjuje kot boj za demokracijo. Generalje na praznik znova izjavil, da je morala vojska prevzeti oblast zaradi »nezakonitih dejanj« demokratično izvoljene voditeljicein njene stranke Nacionalna liga za demokracijo.Po podatkih Združenja političnih zapornikov so pred sobotno represijo mjanmarske varnostne sile pobile skupno 328 ljudi. Poleg streljanja protestnikov so vojaki v soboto z letali napadli vas v bližini meje s Tajsko, na ozemlju, ki ga nadzira oborožena etnična skupina Karen National Union (KNU). Šlo naj bi za maščevanje po napadu KNU na vojaško oporišče v soboto zjutraj.Sobotna uradna spominska slovesnost je minila brez tujih predstavnikov, saj so številne države obsodile dogajanje v tej azijski državi, ZDA, Evropska unija in Združeno kraljestvo pa so tudi uvedli sankcije. Edini tuji predstavnik, ki se je slovesnosti udeležil, je bil namestnik ruskega obrambnega ministra.