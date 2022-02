Med praznovanjem rojstnega dne usodno padla iz avtobusa

Praznovala je svoj 30. rojstni dan in med zabavo tragično preminila. Med slavjem na avtobusu je namreč nesrečno padla skozi vrata in treščila na avtocesto, tam pa jo je povozil avto.

Policija preiskuje tragični razplet rojstnodnevne zabave. FOTO: Chalabala/Getty Images

Vest o grozljivi nesreči je pretresla Los Angeles in ZDA, preiskava dogodka, kako je lahko Heather Garcia sploh padla iz avtobusa, pa še poteka. Kot so povedali šokirane priče in udeleženci rojstnodnevne zabave, naj bi slavljenka razigrano plesala, bilo je okoli tretje ure zjutraj, ko so se nenadoma odprla vrata, ob katerih je stala; izgubila naj bi ravnotežje in omahnila na plan, tam pa se je njeno življenje okrutno končalo.

Za njo so vpili mož Rafael Corral, brat, drugi sorodniki in številni prijatelji, ubogi Heather pa ni bilo več pomoči, usodo ji je zapečatil avtomobil, ki jo je zadel z veliko hitrostjo. Pet majhnih otrok, ki so v usodni noči k sreči spali doma z varuško, je tako v hipu ostalo brez matere. Kot pove skrušeni vdovec, si je Heather za okroglo obletnico zaželela drugačne zabave, zato sta najela avtobus, ki naj bi vso noč vozil po Los Angelesu, medtem ko bi druščina na njem praznovala.

Zakaj so se vrata odprla, ne ve nihče.

Da bi se lahko slavje sprevrglo v takšno nočno moro, si seveda ni mislil nihče, v šoku pa sta tako šofer avtobusa kot voznik avtomobila, ki je udaril v padlo slavljenko.

Kot rečeno, policijska preiskava dogodka že poteka, svojci in prijatelji pa zbirajo sredstva za samohranilca, ki bo odslej sam vzgajal kar pet otrok.