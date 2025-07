Med treningom tragično umrl mlad športnik: »Spominjali se ga bomo kot sijajnega človeka«

Dvajsetletni španski motociklist Borja Gomez se je v četrtek smrtno ponesrečil na treningu v francoskem Magny Cursu, moštvo Honda Laglisse povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Gomez je testiral motor pred tretjim nastopom v sezoni v seriji evropskega prvenstva Fim. Mediji na Iberskem polotoku poročajo, da je Gomez na stezi padel, nato pa ga je zadel še motociklist, ki je vozil za njim.

»S težkim srcem objavljamo, da je Borja Gomez umrl v težki nesreči na prvem treningu na stezi v Magny Coursu. Razen po izjemnem talentu se bomo Borje spominjali tudi kot sijajnega človeka. Njegovo sočutje in nasmeh sta nepozabna. Za vselej ga bomo nosili v svojih srcih,« so med drugim zapisali v ekipi.

Svoje sožalje je izrekel tudi teniški as Rafael Nadal, ki je na omrežju X zapisal: »20 let ... Srčen objem vsem družinskim članom in prijateljem Borje Gomeza po tragični nesreči v Magny-Coursu. Počivaj v miru, Borja.«

Gomez je dve sezoni dirkal v svetovnem prvenstvu v seriji moto2. Za ekipo Flexbox HP40 je dirkal v sezoni 2022, za Fantic Racing pa 2023.