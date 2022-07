Pretresljivo: medtem ko so reševali otroke, reševalca zbil avto

Ko so v nedeljo nekaj pred 23. uro reševalne službe prejele obvestilo o treh pogrešanih otrocih, ki so bili na supih namenjeni iz Lokve Rogoznice proti Omišu, je marsikateri pripadnik teh služb pozabil na miren spanec, zapustil svojo družino in se odpravil iskat 14-letnike, sicer češke državljane, piše Slobodna Dalmacija.

Iskanje se je začelo s kopnega in po morju, dvignili so se droni, aktivirali so policijo in pristaniško kapitanijo. Pridružiti se jim je želel član HGSS-postaje Split, izpostave Omiš, ki pa je na poti doživel prometno nesrečo, v kateri mu je voznik osebnega avtomobila odvzel prednost in ga zbil, poroča Jutranji. Reševalec je utrpel hude poškodbe in nemudoma so ga prepeljali v bolnišnico.

Istočasno so njegovi sodelavci nedaleč od Pučišć na Braču našli tri pogrešane otroke. Tja jih je odneslo neurje. Bili so nepoškodovani, a vidno prestrašeni in rahlo podhlajeni.