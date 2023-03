Med prenosom na Facebooku ubila moža, nato histerično ponavljala: »Nočem v zapor«

Ženska iz Misisipija je v soboto med prenosom v živo na Facebooku ubila svojega moža. Policija je identificirala 28-letno Kadejah Michelle Brown, ki je ustrelila Jeremyja v njihovem domu v okrožju Lowndes.

Preden se je zgodila nesreča, mu je očitala, da ne skrbi za njene otroke in ji ne pomaga dovolj. Slišati je tudi njeno mamo, ki potrjuje vse obtožbe, piše Daily Mail.

Pogovor se kmalu sprevrgel v prepir. »Reci svoji hčerki, naj drži roke stran od mene,« je Jeremy rekel svoji tašči.



»To je tvoja družina, moral bi biti tukaj in pomagati, skrbeti za te otroke,« je Kadejahina mama odgovorila Jeremyju.



Besedni popad se je nadaljeval, Jeremy kar naprej ponavlja, naj ga pusti pri miru, Kadejah pa odloži mobilni telefon. Čeprav se ne vidi, kaj se dogaja, je bilo slišati burno razpravo, v kateri je Kadejah svojemu možu grozila, da ga bo ubila. Kmalu zatem so se zaslišali streli in kriki.

Kadejah in njena mama glasno kričita, Kadejah pa reče: »Nočem v zapor,« medtem ko njena mati steče iz hiše in kriči »na pomoč«, medtem ko otrok v ozadju joka.

Policisti so na kraju našli pištolo kalibra 9 in ostale dokaze ter osumljenki odvzeli prostost.