Med preiskavo kulta našli 47 trupel: med žrtvami tudi najmanj trije otroci

V Keniji so med preiskavo krščanskega kulta, katerega privrženci naj bi se izstradali do smrti, sprva izkopali posmrtne ostanke 21 oseb, potem pa je v nedeljo kenijska policija sporočila, da so našli še trupla 26 oseb. Skupaj so tako doslej izkopali posmrtne ostanke že 47 oseb!

Policija je trupla našla v gozdu Shakahola v bližini obalnega mesta Malindi. Med žrtvami naj bi bili najmanj trije otroci. Nadaljujejo tudi iskanje morebitnih preživelih.

Po poročanju kenijske radiotelevizije KBC je policija doslej identificirala 58 grobov. Navajajo, da bodo patologi odvzeli vzorce DNK in opravili teste, da bi ugotovili, ali so žrtve res umrle zaradi lakote.

Policija cerkev obtožuje, da je ljudem vztrajno prala možgane.

Srečanje z Jezusom

Pokojni naj bi bili privrženci krščanskega kulta, ki ga je vodil pridigar Paul Mackenzie Nthenge, sicer vodja mednarodne cerkve Good news. Policija cerkev obtožuje, da je ljudem vztrajno prala možgane, da so jih lahko potem umorili s stradanjem.

Nthenge se je marca predal policiji in bil obtožen, potem ko sta dva otroka umrla od lakote. Kmalu so ga resda izpustili, saj je plačal 700 dolarjev varščine. Policija ga je vnovič pridržala 15. aprila, ko je odkrila trupla njegovih štirih privržencev, ki naj bi jim naročil, naj stradajo, da bi se »srečali z Jezusom«.

Nthenge je zanikal, da bi storil kakršno koli kaznivo dejanje, in vztraja, da je svojo cerkev zaprl že leta 2019. Sodišče bo primer obravnavalo 2. maja.