Med pregledom kile mu je otipaval penis, na udaru tudi študenti na predavanjih

Mlajši moški, ki se je zaradi težav s trebušno kilo leta 2015 odpravil do zdravnika v Slavoniji na severovzhodu Hrvaške, je postal žrtev spolne zlorabe. Zdravnika so sicer šele pred dnevi obsodili na tri leta in pol zapora.

Na sodišču je zoper njega pričalo devet pacientov. Vsi so podrobneje razkrili, kaj se je dogajalo med pregledi. Eden je razlagal, da mu je zdravnik naročil, naj si sleče spodnje hlače, nato pa se je začel dotikati njegovega penisa in mod. Od njega je tudi zahteval, naj se uleže na trebuh, mu z gelom namazal zadnjico in jo masiral. Ter se pri tem trikrat dotaknil anusa. Ko se je pacient obrnil, se je spet začel dotikati penisa. Mlajši moški je nato hitro vstal in se začel oblačiti, zdravnik pa je pred njim pokleknil in mu začel z vodo umivati penis ter ga nato obrisal z brisačo.

Obtoženi je po mnenju tožilstva zagrešil kaznivo dejanje, ki je enako spolnemu odnosu brez privolitve druge osebe. Pred njim niso mogli pobegniti niti študenti, ki so se udeleževali njegovih predavanj, saj se je med izpiti večkrat želel dotakniti njihovega penisa.

Na sodišču se je zdravnik ves čas sojenja branil z molkom, nekaj je v svoj bran povedal šele v zaključnih besedah. In sicer da je dolgotrajnost kazenskega postopka neposredno povezana s tem, da ga želijo na delovnem mestu degradirati kot zdravnika, predavatelja, moža in očeta. Skratka, šlo naj bi za zrežiran postopek, v katerem so sodelovali njegovi sodelavci. »Še vedno delam in živim z dvignjeno glavo, saj nikoli nisem nikomur škodil,« je zatrdil, a bil na koncu spoznan za krivega po vseh enajstih točkah obtožnice, tudi zaradi poskusa posilstva.