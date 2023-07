Med poletom hotel zabosti sopotnika

Potniki, ki so se pred nekaj dnevi v Londonu vkrcali na polet proti sanjskemu otoku Sveta Lucija, so se veselili počitnic v karibskem raju, a dobro uro pred pristankom se je veselje spremenilo v paniko in grozo. Potnika, ki sta prej veselo popivala in klepetala, sta se namreč nenadoma sprla, eden od njiju, kot so pozneje povedali njegovi sopotniki, se je vračal domov na Sveto Lucijo, pa je povsem ponorel, oddivjal do kuhinje in pograbil steklenico. Z njo je zamahnil po pultu, steklo je letelo povsod naokoli, nekaj koščkov je pristalo celo v obrokih, ki so jih stevardese pripravile za potnike, nato pa se je z razbito steklenico, ki je postala morilsko orožje, hotel prebiti nazaj do moškega, s katerim se je sprl. Čeprav so bili potniki tedaj že močno prestrašeni, nekateri tudi v šoku, letalsko osebje menda ni storilo prav nič, da bi nasilneža ustavilo, sta se pa našla pogumna potnika in moškega s skupnimi močmi obvladala in podrla na tla, kjer so ga nato zvezali in tako je počakal, da je letalo pristalo in so ga prevzeli policisti.

Da je prišlo tako daleč, potniki krivijo osebje, ki da je ves čas zgolj opazovalo, kako se situacija stopnjuje, omenjenima moškima ter skupini v njuni bližini, pa da so ves čas nosili alkohol, tudi, ko so bili že močno opiti in so začeli nadlegovati ljudi na letalu. »Bilo je le vprašanje časa, kdaj se bo kaj zgodilo,« je dejala Britanka, ki je na karibski otok potovala na dopust, in nadaljevala: »Nasilnež je bil del skupine, ki je ves čas popivala, povsod so bili, blokirali so dostop do stranišča in nadlegovali ženske. Posredovati bi morali že takrat, a so jih le opazovali, čeprav se nas je več pritožilo nad njihovim obnašanjem. Osebno me ne preseneča, da se je zgodil incident, tako pač je, ko so v igri preveč alkohola in razgrete glave.«