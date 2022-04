Med obstreljevanjem Kijeva ubita novinarka

V ruskem napadu na Kijev med obiskom generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa v četrtek je bil ubita novinarka ukrajinskega Radia Svobodna Evropa (Radio Free Europe/Radio Liberty), so danes sporočili z radijske postaje. Novinarka Vera Girič je bila doma, ko je raketa zadela njeno stavbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Novinarka in producentka Radia Svoboda Vera Girič je umrla, ker je ruski izstrelek zadel hišo, v kateri je živela v Kijevu. Obstreljevanje se je zgodilo 28. aprila,« je v izjavi zapisala ukrajinska podružnica radia. Opisali so jo kot bistro in prijazno osebo, pravo profesionalko.

Radio Svobodna Evropa je organizacija, ki jo financirajo ZDA in oddaja novice na območjih sveta, kjer je svoboda tiska omejena ali še ni vzpostavljena.

Ubitih že sedem novinarjev

Kijevski župan Vitalij Kličko je pred tem sporočil, da so po včerajšnjem raketnem napadu našli eno truplo, vendar ni navedel več podrobnosti o ubiti osebi. Moskva je potrdila, da je zadela ukrajinske cilje, vendar napada na stavbo ni komentirala.

Mednarodna skupina za zaščito medijev Odbor za zaščito novinarjev navaja, da je bilo v Ukrajini od 24. februarja, ko je Rusija začela invazijo, ubitih najmanj sedem novinarjev.