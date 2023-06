Med napadom je vpil: V imenu Jezusa Kristusa!

Francijo pretresa srhljiv napad v turističnem mestu Annecy v francoskih Alpah. Osumljenec, 31-letni Sirec Abdalmasih H., je v četrtek malo pred 10. uro z nožem napadel skupino otrok na igrišču v parku Le Paquier. Zabodeni so bili štirje majhni otroci in dva odrasla. Dva otroka in starejši moški so bili včeraj še vedno v kritičnem stanju. Dan po tragediji so ljudje igrišče napolnili s cvetjem, otroškimi igračami in svečami.

Ranjeni otroci so stari od od 22 do 36 mesecev, eden od njih je Britanec in eden Nizozemec. Po navedbah tožilstva napad ni imel terorističnega ozadja. Sirec je imel na Švedskem status begunca. Od konca novembra lani je živel v Franciji, kjer je zaprosil za azil. Po besedah francoske premierke Elisabeth Borne, ki je po napadu obiskala Annecy, ni imel kazenske ali psihiatrične evidence, prav tako pa naj ne bi bil povezan z islamističnimi skupinami.

Napad se je zgodil na turistični točki ob jezeru. Otroci so se igrali, ko se je na igrišču nenadoma pojavil moški in štiri zabodel z nožem. Po zločinu je pobegnil, policija pa ga je med posredovanjem ustrelila v noge in ga aretirala.

Abdalmasih H.naj bi bil sirski kristjan, poročen je bil s Švedinjo, s katero sta se ločila, imata pa triletnega otroka. Bivša žena je spregovorila za televizijo BFM TV in povedala je, da nikoli ni bil nasilen, da pa zadnje štiri mesece nista bila v stiku.

Na spletu so se že pojavili posnetki napada. Ti prikazujejo moškega z brado, sončnimi očali in ruto, ki teče po parku, zasleduje ga moški z nahrbtnikom. Videti je, da osumljenec v roki drži nož, dvakrat naj bi v angleščini zavpil »V imenu Jezusa Kristusa!« Kar 37 očividcev dogodka je sporočilo, da so v šoku zaradi prizorov, ki so jim bili priča. Motiv ostaja neznan, moški pa ni bil pod vplivom drog ali alkohola.